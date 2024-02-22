孫錫久&金聖喆新片《網軍部隊》首波預告公開！記者遭誣陷虛假報導，幕後操控者竟主動出手相助？

由孫錫久、金聖喆、金東輝、洪慶等主演的電影《網軍部隊》今日公開首版預告及海報，劇情相當吸引人！

《網軍部隊》是一部犯罪劇情片，改編自韓國同名小說，講述記者「林商鎮」因報導大企業不當行徑遭到停職，通過自稱曾操作網絡輿論的匿名舉報者得知「網軍部隊」這一存在後發生的故事。

海報中孫錫久盯著電腦屏幕，中間一行醒目的大字：「網上的文章，你會相信多少？」



預告片中，林商鎮被無數惡意留言圍攻，焦頭爛額之際發現一則不一樣的留言：「針對記者先生報導的惡意留言，全部是為掩蓋舞弊而進行的工作。 記者的報導不是誤報。 」



林商鎮匿名舉報人見面，問：「把我的報導變成誤報的人，應該不是你們吧？」收穫一片輕蔑笑聲。 金聖喆自信表示：「這種事，我們是專業的。 」隨即熟練展開輿論操控，令林商鎮目瞪口呆。



原來匿名舉報人來自網軍部隊「阿尔莱」，其中金聖喆飾演操縱輿論的主導者「装蒜王」，金東輝和洪慶分別飾演成員「車塔卡」和「FABTAG」。



孫錫久飾演被冤枉誤報而遭停職、試圖複職的報社記者。



《網軍部隊》將於3月27日在韓上映，放映版權已銷至香港、日本、臺灣、蒙古、東南亞等數個國家與地區，期待更多上映日期公開！



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