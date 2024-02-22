月初就被L.S.S.強制暴雷XD Super Junior-D&E自立門戶後首「出輯」！回歸時隔逾2年

Super Junior小分隊D&E（東海與銀赫）去年9月離開SM娛樂自立門戶，成立了ODE娛樂，據昨日（21日）《ISPLUS》報導，歌謠界人士透露他們將在3月回歸。

D&E是在2011年於SM時期成立，曾發行〈'Bout you〉、〈Oppa, Oppa〉等熱門歌曲，上一次回歸已是2021年發行正規專輯《Countdown》，此次回歸將是睽違2年4個月之久，且是他們在ODE娛樂的首「出輯」。



D&E雖離開SM娛樂，不過仍和SM續約大隊Super Junior合約，僅小分隊與銀赫、東海個人約轉往自行發展。上月兩人現身Super Junior最新小分隊L.S.S.（利特、神童、始源）演唱會現場時，其實已透露將出新專輯。



事情是這樣的，兩人到台上和粉絲打招呼，直接被隊長利特爆料要發新專輯了，利特要他們講，東海欲言又止，神童想到兩人已離開SM所以禁言，銀赫又想講……推拉來推拉去，銀赫透露是東海創作的歌，而東海尷尬的舔舔嘴唇左思右想：「這不是我的舞台有點尷尬，會緊張……」最後透露歌曲名初聲是ㅈ。



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就讓我們期待D&E的回歸吧！

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