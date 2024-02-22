孙锡久&金圣喆新片《网军部队》首波预告公开！记者遭诬陷虚假报导，幕后操控者竟主动出手相助？

由孙锡久、金圣喆、金东辉、洪庆等主演的电影《网军部队》今日公开首版预告及海报，剧情相当吸引人！

《网军部队》是一部犯罪剧情片，改编自韩国同名小说，讲述记者「林商镇」因报导大企业不当行径遭到停职，通过自称曾操作网络舆论的匿名举报者得知「网军部队」这一存在后发生的故事。

海报中孙锡久盯著电脑屏幕，中间一行醒目的大字：「网上的文章，你会相信多少？」



预告片中，林商镇被无数恶意留言围攻，焦头烂额之际发现一则不一样的留言：「针对记者先生报导的恶意留言，全部是为掩盖舞弊而进行的工作。 记者的报导不是误报。 」



林商镇匿名举报人见面，问：「把我的报导变成误报的人，应该不是你们吧？」收获一片轻蔑笑声。 金圣喆自信表示：「这种事，我们是专业的。 」随即熟练展开舆论操控，令林商镇目瞪口呆。



原来匿名举报人来自网军部队「阿尔莱」，其中金圣喆饰演操纵舆论的主导者「装蒜王」，金东辉和洪庆分别饰演成员「车塔卡」和「FABTAG」。



孙锡久饰演被冤枉误报而遭停职、试图复职的报社记者。



《网军部队》将於3月27日在韩上映，放映版权已销至香港、日本、台湾、蒙古、东南亚等数个国家与地区，期待更多上映日期公开！



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