吻完鬧不合！？《絕佳的解決士》莎基CP原來只是互相利用嗎ㅠㅠ？（EP.7）

還以為第8集定律提前，那今晚第8集會有嗎ㅠㅠ？

*上集回顧：‎收視回5%！《絕佳的解決士》姜其永吃醋完換李智雅吃醋，初Kiss竟然是這樣誕生的（EP.6）

《絕佳的解決士》昨晚（21日）播出了第7集，全國收視仍舊維持在5%水準之上，開出了5.52%，是同時段收視最高節目。劇情在查案以及男女主角「莎基CP」金莎拉（李智雅飾演）與「董基俊」（姜其永飾演）的感情發展都有大進展。

第7集劇情開頭，延續了第6集吻戲內容，但實際上兩人並未接吻僅借位，董基俊也看到了盧律成（吳珉錫飾演）就在樓下車裡看著，金莎拉更是直接的她也要利用董基俊。即便如此，金莎拉還是對董基俊不滿，要他退出Solution下個案子。



下個案子委託人是韓主黨黨代表金雅英，金雅英不是要離婚反倒要阻止離婚，丈夫劉民哲誤信邪教「千志東山」拚命想離婚，但金雅英為了兩個孩子（劉民哲前妻所生）的撫養權不願意。董基俊模仿了千志牧師的魔術以破解牧師招數，這才取得金莎拉的原諒，金莎拉提議兩人互相利用，接著讓他和代表孫薔薇（金志映飾演）直搗千志東山揭開騙局。



Solution想揭開千志東山，但盧律成出現阻撓，讓事情更加複雜。更令人氣餒的是，董基俊好不容易拿到了徐鎮雄教授的手機復原內容，卻遭檢察官好友背叛。檢察官好友燒掉手機內容的同時，董基俊與金莎拉的家都被闖空門翻過一輪，董基俊擔心金莎拉出事反倒遭人襲擊昏迷。



今晚播出的第8集預告，Solution不替金雅英阻止離婚了，改變策略讓她能拿到孩子扶養權。先公開片段中，董基俊幫金莎拉整理房子，趁機向她告白卻遭拒，董基俊不死心的拿她的手撫摸自己心臟，哽咽的說自己再見金莎拉「心還是很燙」。



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