歌手Krystal终於要回来了？郑秀晶宣布加入新公司BANA，还公开新翻唱曲〈I'm Coming Back〉

今日（22日）下午，郑秀晶（Krystal）通过自己的 SoundClound 帐号公开新翻唱歌曲〈I'm Coming Back〉，并透露自己加入新公司 BANA 的消息。

而 BANA 是企划、制作音乐、影像、时尚、展览、演出等多个领域项目而闻名的公司，旗下有 Beenzino、250、Kim Ximya、FRNK、Erick Oh 、赵雄（音）、Masta Wu等音乐人。 BANA 表示：「公司涵盖多种艺术领域，将与演员和歌手等多方面创造自己职业生涯的郑秀晶产生怎样的协同效应，敬请关注！」

部分人猜测，郑秀晶这次会加入 BANA 的过程，BANA 代表金起炫和闵熙珍代表的缘分是否起了作用。金代表是 SM 出身，在 SM 任职时与闵熙珍有交情，BANA 所属音乐人250、Frank、 Beenzino 等也有参与 NewJeans 专辑的制作。众所周知，闵熙珍和郑秀晶的交情也很好， f(x) 的第二张正规专辑《Pink Tape》是闵熙珍在SM时期的代表作品。



消息一公开，让许多网友都相当期待，纷纷表示：「哇，真的好像要和闵熙珍师团出专辑了」、「哦！幸好换了经纪公司？非常想念歌手Krystal」、「哇！歌手 Krystal 要来了吗」、「拜托和闵熙珍那边合作吧 呜呜呜」、「晕，秀晶啊，我的存摺随时待命呢」、「啊 疯了」、「超级期待」、「拜托了」、「SOLO 要来了吗」等等。



而郑秀晶在2009年以 f(x) 成员出道，发行的〈Nu ABO〉、〈Hot Summer〉、〈Electric Shock〉、〈初智齿（Rum Pum Pum Pum）〉等歌曲受到大众的喜爱，实验性的概念和色彩拥有众多粉丝。之后她也开始作为演员活动，出演过《继承者们》、《机智牢房生活》、《Player》、《警察课程》等电视剧，去年在电影《诓世巨作：蜘蛛窝新宇宙》展现了作爲演员的存在感。



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