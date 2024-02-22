終於確定！崔宇植&朴寶英合作新劇《Melo Movie》，搭檔李濬榮&全少妮詮釋青春逐夢療愈戲碼

Netflix今日宣佈新劇《Melo Movie》主演陣容並公開合照，這顏值組合實在太令人期待啦！

《Melo Movie》是一部以電影為主題的青春浪漫愛情劇，講述渴望愛情和夢想但身處不確定位置的年輕人們，彼此發現、彼此給予靈感、戰勝各自的心理創傷，度過電影般時光的故事。 由《無人島的Diva》《黑話律師》《德魯納酒店》導演吳忠煥與《那年，我們的夏天》編劇李娜恩聯手打造，也是崔宇植與李娜恩第二次合作。



崔宇植飾演深愛電影的男人「高謙」（音），從龍套演員成長為電影評論家，夢想是看遍世上所有電影。 這樣的他遇到一個名叫「金舞菲」（諧音「金電影」）的女生，對她的名字已很有好感，對她的人更加好奇，一切發生得宛如melo電影一般。

朴寶英飾演「金舞菲」，因為爸爸愛電影比愛她更多，令她對爸爸又愛又恨，也好奇「電影究竟是什麼」，因此進入電影業界。 舞菲一心想過安靜的日子，沒想到突然闖入一個過分引人矚目的男生，令她的生活發生變化。



李濬榮飾演自認天才但現實中只是無名作曲家的「洪時俊」，從學生時代開始就夢想成爲天才作曲家，但爲了不被朋友們發現而徹底堅守毫無用處的神祕主義概念。

全少妮（全素妮）飾演成功的劇本作家「孫珠雅」，沒有不足之處、過著平坦的生活，是高謙和洪時俊的共同好友，也是洪時俊的前女友。



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