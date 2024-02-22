2024 Weverse Con Festival公開日期&華麗出演陣容：從Seventeen, TXT到LE SSERAFIM, NewJeans有望齊聚

這場由HYBE舉辦的Weverse藝人聯合演唱會將在今夏熱烈展開！！！大家是不是很期待呢～？

官方公開了「2024 Weverse Con Festival」演唱會活動將會在六月份回歸，並於韓國仁川的知名渡假村 INSPIRE Entertainment Resort 舉行。

「Weverse Con Festival」是 HYBE 品牌家族演唱會的延伸活動，不僅邀請了 HYBE 品牌的旗下藝人們表演，還會特別邀請世界各地的藝人一同共襄盛舉。今年期待的表演陣容包括 Seventeen、Zico、黃旼炫、白虎、TXT、ENHYPEN、LE SSERAFIM、NewJeans、BOYNEXTDOOR、TWS、I'LL-IT ... 等眾多歌手團體有望齊聚一堂。



該地點擁有可容納 15,000 人的室內表演場地 INSPIRE Arena，以及可容納 30,000 人的戶外廣場 Discover Park。

PS：去年MMA就是辦在 INSPIRE Arena。

敬請期待「2024 Weverse Con Festival」的更多詳情會在官網後續釋出，活動也將於6月15日至16日舉行。

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