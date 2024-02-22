吻完闹不合！？《绝佳的解决士》莎基CP原来只是互相利用吗ㅠㅠ？（EP.7）

还以为第8集定律提前，那今晚第8集会有吗ㅠㅠ？

*上集回顾：‎收视回5%！《绝佳的解决士》姜其永吃醋完换李智雅吃醋，初Kiss竟然是这样诞生的（EP.6）

《绝佳的解决士》昨晚（21日）播出了第7集，全国收视仍旧维持在5%水准之上，开出了5.52%，是同时段收视最高节目。剧情在查案以及男女主角「莎基CP」金莎拉（李智雅饰演）与「董基俊」（姜其永饰演）的感情发展都有大进展。

第7集剧情开头，延续了第6集吻戏内容，但实际上两人并未接吻仅借位，董基俊也看到了卢律成（吴珉锡饰演）就在楼下车里看著，金莎拉更是直接的她也要利用董基俊。即便如此，金莎拉还是对董基俊不满，要他退出Solution下个案子。



下个案子委托人是韩主党党代表金雅英，金雅英不是要离婚反倒要阻止离婚，丈夫刘民哲误信邪教「千志东山」拚命想离婚，但金雅英为了两个孩子（刘民哲前妻所生）的抚养权不愿意。董基俊模仿了千志牧师的魔术以破解牧师招数，这才取得金莎拉的原谅，金莎拉提议两人互相利用，接著让他和代表孙蔷薇（金志映饰演）直捣千志东山揭开骗局。



Solution想揭开千志东山，但卢律成出现阻挠，让事情更加复杂。更令人气馁的是，董基俊好不容易拿到了徐镇雄教授的手机复原内容，却遭检察官好友背叛。检察官好友烧掉手机内容的同时，董基俊与金莎拉的家都被闯空门翻过一轮，董基俊担心金莎拉出事反倒遭人袭击昏迷。



今晚播出的第8集预告，Solution不替金雅英阻止离婚了，改变策略让她能拿到孩子扶养权。先公开片段中，董基俊帮金莎拉整理房子，趁机向她告白却遭拒，董基俊不死心的拿她的手抚摸自己心脏，哽咽的说自己再见金莎拉「心还是很烫」。



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