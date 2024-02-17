收視回5%！《絕佳的解決士》姜其永吃醋完換李智雅吃醋，初Kiss竟然是這樣誕生的（EP.6）
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收視回5%！《絕佳的解決士》姜其永吃醋完換李智雅吃醋，初Kiss竟然是這樣誕生的（EP.6）

綜藝   2024年2月17日   星期六21:37   草莓  

（封面圖源：黃viu煲劇平台@《絕佳的解決士》截圖、FB@jtbcdramapage）

李智雅與姜其永攜手合演的《絕佳的解決士》，15日播出的第六集，兩人再互相吃對方的醋之後，迎來了初Kiss！收視率從4.641%回升到5字頭，5.585%。

*上集回顧：《絕佳的解決士》EP.5姜其永為李智雅大吃飛醋！今晚EP.6劇照率先公開，莎基CP迎初Kiss？

第五集是董基俊（姜其永飾演）吃金莎拉（李智雅飾演）和權大基（李太久飾演）的促，第六集倒是換金莎拉吃董基俊和委託人崔羅熙（韓寶凜飾演）的醋了。繞了一圈，原來崔羅熙是盧律成（吳珉錫飾演）所派來破壞董基俊和金莎拉的，原以為盧律成也是吃醋而出招，但背後恐怕還另有隱情──深怕兩人聯手挖到更多自己的內幕。
（圖源：黃Viu煲劇平台@《絕佳的解決士》截圖）

Solution順利解決崔羅熙和姜哲（吳東民飾演）的離婚問題，崔羅熙嘗到苦頭，而金莎拉繼而對董基俊來Solution的目的起疑，發現了他筆記本紀錄了盧律成牽涉的徐教授墜樓案。金莎拉憤而走出Solution，發現盧律成人車在外後，轉頭吻了董基俊。金莎拉是為了激怒盧律成？
（圖源：黃Viu煲劇平台@《絕佳的解決士》截圖）（圖源：黃Viu煲劇平台@《絕佳的解決士》截圖）

下一集又有令人驚訝的離婚case，是盧律成曾薦舉自己參選的黨代表與其牧師丈夫，孫薔薇（金善映飾演）作為Solution代表難得親自出馬。

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