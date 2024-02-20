韓劇《絕佳的解決士》韓國電視收視維持5%水準，國際OTT人氣穩排TOP10內

韓劇《絕佳的解決士》目前播出三週播至第6集，除了在國內有線電視台JTBC收視率維持一定的水準之上以外，國際OTT成績亦不俗。

攤開《絕佳的解決士》收視成績，第1集只有約3.3%收視率，在同期戲劇中雖非最為亮眼，但已超越了前兩檔《戀愛不可抗力》與《奇蹟的兄弟》全集成績，也壓過同時播出結局的ENA《沙之花也有春天》。隨著劇情漸入正題，第3集收視直接衝至約5.8%，後續都維持在4%以上、6%以下一定的水準之間。



據韓媒17日報導，亞洲最大跨區域OTT平台Viu透露《絕佳的解決士》在各區域排名都在前10位，馬來西亞第3、新加坡第5、印尼第6、泰國第8、菲律賓和香港則是第10，共6區進入前10。



最新的OTT排行，香港Viu（黃Viu煲劇平台）官網可見《絕佳的解決士》在戲劇節目排名第5，韓劇中僅次《夜晚開的花》以及《我的Happy End》，而台灣friDay影音排全節目第4，韓劇僅次《夜晚開的花》。



《絕佳的解決士》每週三四晚間於韓國首播，香港當日晚上9時15分於「黃Viu」跟播。目前‎男女主角李智雅與姜其永已突破「初Kiss」階段‎，收視有望持續看漲。



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