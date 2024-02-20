韩剧《绝佳的解决士》韩国电视收视维持5%水准，国际OTT人气稳排TOP10内

韩剧《绝佳的解决士》目前播出三周播至第6集，除了在国内有线电视台JTBC收视率维持一定的水准之上以外，国际OTT成绩亦不俗。

摊开《绝佳的解决士》收视成绩，第1集只有约3.3%收视率，在同期戏剧中虽非最为亮眼，但已超越了前两档《恋爱不可抗力》与《奇迹的兄弟》全集成绩，也压过同时播出结局的ENA《沙之花也有春天》。随著剧情渐入正题，第3集收视直接冲至约5.8%，后续都维持在4%以上、6%以下一定的水准之间。



据韩媒17日报导，亚洲最大跨区域OTT平台Viu透露《绝佳的解决士》在各区域排名都在前10位，马来西亚第3、新加坡第5、印尼第6、泰国第8、菲律宾和香港则是第10，共6区进入前10。



最新的OTT排行，香港Viu（黄Viu煲剧平台）官网可见《绝佳的解决士》在戏剧节目排名第5，韩剧中仅次《夜晚开的花》以及《我的Happy End》，而台湾friDay影音排全节目第4，韩剧仅次《夜晚开的花》。



《绝佳的解决士》每周三四晚间於韩国首播，香港当日晚上9时15分於「黄Viu」跟播。目前‎男女主角李智雅与姜其永已突破「初Kiss」阶段‎，收视有望持续看涨。



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