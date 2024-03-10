準備好分手了嗎？《絕佳的解決士》結局收視再突破！再點題「離婚不會死」（EP.11-12）

痛快的復仇喜劇《絕佳的解決士》，6、7日已播出最後兩集進入結局，11集收視率雖落到4.2%，不過隔日結局仍舊有所突破，突破了開播以來最高收視率，達5.8%。

最後的11、12集，Solution重新組織起來一同對付車律，一切可以說勢如破竹，不僅從五人會找到突破口，從朴鍾日那邊偷到了秘密帳簿，徐雄鎮教授也醒了，甚至董基俊（姜其永飾演）的好友檢察官朴鎮宇都回頭幫忙。還有，金莎拉（李智雅飾演）讓母子起內鬨，他們便不打自招，就算想重新聯手也無濟於事。



盧律成（吳珉錫飾演）一度想帶走瑞允威脅金莎拉，但他在慌忙之中落入金莎拉陷阱，最後所有身邊的人連貼身祕書都跑了。盧律成一個人還想綁架金莎拉，不過董基俊還是出現了，N度在重要時刻救援金莎拉，而盧律成被逮。



以離婚開頭，卻以結婚作結，但這不是金莎拉和董基俊的婚禮，是姜春（徐惠媛飾演）和權大基（李泰久），董基俊擔任司儀，金莎拉致詞。金莎拉語出驚人「準備好分手了嗎」，要新人「把結婚當成隨時可以結束、有可能結束的事」，告訴大家：「分手也沒關係，不會死，這樣的婚姻生活才會更有緊張感，對彼此也會更加寬容。」



而金莎拉和董基俊的感情呢？金莎拉說表示要先訂五年婚姻期限，五年到了「如果真的有那種奇蹟降臨在我們身上，再婚就行了」，董基俊回答自己要訂下目標為金莎拉戴上10次戒指，兩人開始成為了「商業夥伴」，不，是「人生夥伴」。



官方YouTube最後兩集點閱最高的11、12集精華影片下方，網友留言大部分是好評，「姜其永第一部浪漫愛情劇男主角壓力好像很大，但演得太好了ㅠㅠ，即興表演也很好孝，只對莎拉直進很帥氣ㅠㅠ泰喜歡看李智雅演員的劇了，可惜莎拉和基俊再早點在一起會更好，想看兩人甜膩膩……」、「姜其永原來是這麼充滿魅力的演員啊」、「好想看李智雅夏一部作品，這是一部有意義又看了愉快的劇」、「其永演技太棒了！！！和智雅很配……」

包括NAVER TV留言，還有些人敲碗第二季，不過也有網友評價「模稜兩可」、這陣子JTBC最難看的劇，而你覺得呢？

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