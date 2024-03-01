《絕佳的解決士》盧律成厚顏無恥求復合，金莎拉竟照做！？董基俊只能黯然神傷（EP.9-10）

《絕佳的解決士》播出的最新第9、第10集，金莎拉（李智雅飾演）受到前夫盧律成（吳珉錫飾演）求復合，本來嗤之以鼻的她，最終還是低頭……？兩集收視落在4.6%、5.0%。

母親逝世一年，金莎拉在忌日當天得知了母親死亡和盧律成脫離不了關係，繼而找到更多機會能逮盧律成，可惜關鍵證人（給母親相關證據的兼職生）死亡。金莎拉受到極大打擊，在董基俊（姜其永飾演）的關心下，兩人接了吻。然而，就在董基俊以為重新燃起金莎拉心之時，金莎拉卻說要和盧律成復合？



金莎拉決定鋌而走險當車律的臥底，而潛在Solution的臥底張熙珍（金是弦飾演）呢？她聯手車會長（羅映姬飾演）讓警方對Solution展開調查並栽贓罪名。不過這對Solution影響不大，金莎拉有盧律成當擋箭牌，張熙珍更加得不到盧律成只能氣得跳腳。同時，董基俊對金莎拉出賣自身非常不能諒解，退出了Solution，知道她為了兒子、為了母親死亡的真相才稍微放下。



Solution短暫重組，一行人追上羅有美與金莎拉母親事件中，重要的的士（計程車）司機孔得求，希望能讓孔得求不得不靠攏他們，殊不知孔得求還是跑了，跑了馬上遭遇車禍，是盧律成布好的陰謀？



下集，盧律成反咬母親車會長殺了孔得求，車會長不可置信被冠上汙名，那人還是自己兒子。Solution讓母子互咬的方法究竟能不能奏效呢？



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