天生演員曹政奭下輩子還要當演員嗎～「雖然幸福也偶爾也覺得孤獨，覺得吃力～」

目前熱播中的tvN古裝劇集《魅惑之人》展現了演員曹政奭的出色演技，劇情張力十足加上他的細膩表情，這位充滿悲劇命運的君王李仁，獲得廣大觀眾們的喜愛。

近期接受雜誌訪談，曹政奭也展現多采多姿的個人魅力。畫報的背景選在復古的韓國式住宅中拍攝，身為演員的他，目前也正藉由tvN古裝劇集《魅惑之人》展現另一面的演員魅力，與平時常常搞笑的他不同，飾演君王的曹政奭在劇中總是眉頭深鎖，唯有在面對女主角申世景的時候，眼神中才流露出愛意。



在訪談中，曹政奭被問到演出李仁一角需要注意哪些方面？首先他描述這個角色，是一位雖然心中不願意，但卻必須登上王位，跟隨宿命安排的人物，必須讓自己更強勢，每次必須提早一步先思考清楚，對任何人都必須抱持懷疑，要演出這樣心態的人物並不太容易。曹政奭也是相當細膩的演員，對於每一個場景的小細節都不放過，他也特別提到上位前的「鎮翰大君」時期與成為君王之後，為了讓觀眾們感受到明顯的差異而費盡心思。



《魅惑之人》是曹政奭繼《觀相大師》《逆麟》《綠豆花》之後的第四部歷史劇作品，這次是否有什麼特別之處呢？曹政奭表示，在研究角色的方式並沒有太多差異，但雖然要演出歷史劇，也不想在被大家認為是典型的古裝語氣，或是以大家平常熟悉的歷史劇方式來說出台詞，很想表現出曹政奭獨樹一格的君王。



說到與申世景的合作，曹政奭表示除了演戲中，在現場私下之間的配合也是非常重要的，她已經是個好到不能再好的人，對於申世景有著極高的稱讚評價。至於如果還有來生，會選擇再成為一名演員嗎？曹政奭說自己真的不知道，因為雖感到幸福也偶爾會感到孤獨，偶爾覺得吃力。而且演員必須完全展現出自己，也會有種被扒光衣服的感覺，目前是四歲女兒爸爸的曹政奭，也希望能對女兒有著好的影響力。



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