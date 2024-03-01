李智雅&姜其永聯手復仇大快人心！《絕佳的解決士》吳珉錫惡人出頭爆玻璃

由李智雅和姜其永領軍的Viu Original原創律政劇集《絕佳的解決士》已登陸「黃Viu煲劇平台」！二人在最新一集終於確認合作關係，化身「復仇者聯盟」向前夫吳珉錫進行大報復，劇情大快人心，刺激收視穩步上揚！香港觀眾逢星期三、四晚上可免費緊貼劇集進度。

姜其永遭暗算沿血街頭

Viu Original原創律政韓劇《絕佳的解決士》講述韓國最強律師金莎拉（李智雅飾）慘遭「媽寶丈夫」盧律成（吳珉錫飾）和惡奶奶陷害入獄後，決心加入離婚解決企業「Solution」懲罰不忠配偶，同時培養實力，誓要向夫家復仇！





近日劇情講到莎拉假裝親吻前男友董基俊（姜其永飾）以激怒前夫，此時她也發現律成與基俊一直追查的命案有關，於是她向基俊提出合作邀請，一個為了復仇、一個為了查明真相，二人終於成為完美拍檔！然而基俊取得律成是幕後黑手的關鍵證據後，卻被神秘男子擊中頭部浴血街頭⋯⋯「復仇者聯盟」越接近真相，復仇之路越見危險，令人好奇他們將如何對抗惡勢力！



吳珉錫在《絕佳的解決士》飾演「媽寶惡人」盧律成，除了讓前妻李智雅為自己背黑鍋，又聯黨結派操控輿論，還以不雅影片要脅第二任妻子為選舉造勢，是個不折不扣的反派角色；其實今次並不是他首次飾演奸角，過去更有不少觀眾大讚他更適合扮演反派！吳珉錫也在記招上透露「壞人心聲」：「一部戲劇的反派要演得夠壞，劇集才會成功！我們提前討論了『盧律成』這個角色，讓我感覺我可以勝任；而且劇本也寫得相當出色，相信導演會好好地處理它。」李智雅更爆料對方拍攝激動場面時直接砸碎玻璃，可見他的確入戲極深！



吳珉錫無懼被比較

近年韓劇界惡人出頭，先有惡女金素妍、黃靜音以《The Penthouse》和《7人的逃脫》爆紅，最近再有李伊庚憑渣男角色迎來演藝事業高峰，韓媒難免也將吳珉錫和李伊庚拿來比較，對此吳珉錫自信表示：「我也很喜歡那部劇集，不過我認為我和他是不同的反派！其實我覺得『盧律成』很可憐，因為連我都覺得他很糟糕，所以我很努力地站在他那一邊。」



Viu Original原創韓劇《絕佳的解決士》逢星期三、四晚上在「黃Viu」播出，香港人觀眾亦可一併收看《我的Happy End》，盡覽當季人氣韓劇。

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