《和我老公結婚吧》大結局三大看點！前世既定命運何去何從，是否會有更大的反轉呢

《和我老公結婚吧》終於迎來第16集大結局，最後一集觀眾們最該關注什麼呢？

《和我老公結婚吧》收視率高開瘋走，前期是爽快的重生復仇故事，雖然隨著吳宥拉（BoA 飾）的登場劇情有些崩塌，但仍不妨礙觀眾們追劇，尤其是朴敏煥（李伊庚 飾）、鄭秀敏（宋昰昀 飾）組成的反派Line更是演技炸裂，風頭一度蓋過男女主，大大提升了看劇的樂趣。 最後一集即將開播，又有哪些看點呢？

1.姜智媛vs朴敏煥-鄭秀敏



十分擅長扮演受害者的鄭秀敏故技重施裝作溫柔，沒想到朴敏煥早就看透她一直都在演戲。 同時鄭秀敏因從小的怨恨，不會放任姜智媛獨自幸福，前世裡姜智媛死在了老公和好閨蜜的手裡，重活一世，姜智媛要如何改變自己的命運呢？



2. 姜智媛-劉志赫：會是HE嗎？

重生的姜智媛終於在第二世遇到了劉志赫這個真愛，然而兩人的交往並不順利，吳宥拉、朴敏煥、鄭秀敏三人絞盡腦汁想置姜智媛於死地，她能否逃過一個又一個想要謀害她的圈套，和劉志赫迎來平安、幸福的大解決呢？



3. 既定的命運將何去何從？

癌症、配偶出軌，這是姜智媛上一世的命運，而重生後這一切都轉嫁到了楊珠蘭（孔敏貞 飾）的身上，姜智媛為了守護對方使出了渾身解數。 劉志赫也如前世一樣遭遇車禍，但卻奇蹟般地活了下來，上一世的命運是就此結束，還是會出現新的變數呢？



一切謎底將在《和我老公結婚吧》大結局中揭曉。



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