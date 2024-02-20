《玩什麼好呢》劉在錫關心Jessi卻總是被回嘴得無言以對XD 聽到Jessi邀請再來瑟瑟發抖

《玩什麼好呢》（《玩甚麼好呢》）到Jessi拜年的下半段內容終於在春節期間播出（EP.220），眾人在Jessi家做菜仍小心翼翼，尤其是劉在錫和HAHA，即便Jessi自稱和他們很要好XD。

*上半段內容回顧：「ICY～」《玩什麼好呢》Jessi雖是劉在錫向日葵還說Haha像爸，他們卻也敬畏三分XD‎

下半段內容一開始，HAHA就吃錯藥(?)不聽Jessi的話，Jessi見HAHA不太會用搗蒜器想教學，HAHA卻疲憊(?)的回應：「不不，就這樣吧！我們會看著辦的！」劉在錫和工作人員都笑出來，後製字幕打上「HAHA你還好嗎？」、「節目囉嗦(?)宣布解放的HAHA」，劉在錫也乾脆跟隨HAHA解放，大膽請Jessi離遠一點了，但最後也被HAHA趕走XD。



雜菜真正做好上桌後，《玩什麼好呢》一群到府廚師當然要看看主人Jessi的臉色了，大部分都受到讚許，就是朱宇宰的豬排醬料版雜菜不被喜歡，Jessi直言：「真的不好吃，早知道這雜菜我就不夾了。」朱宇宰自己吃了也不對勁。

吃得差不多後，劉在錫環顧四週發現工作人員變得不一樣了：「製作組也放鬆鬆了很多，把腳伸直了！伸著吧！和我們賢珠（Jessi本名胡賢珠）也熟了很多吧！可以伸直的！賢珠不介意！」結果下一秒就聽見Jessi呼喊自己吃太飽後還冒出「……C」，劉在錫還幫她講話：「只是感嘆詞。」



下秒劉在錫又遭殃，只是隨口一句：「第一次見到Jessi吃那麼多。」Jessi嗤之以鼻的邊甩髮邊走人：「真是說笑歐巴！《第六感》裡我們吃了那麼多！真是無言！」劉在錫瞬間不敢講話，當朴真珠（朴昣奏）說「第一次看到歐巴那麼示弱」，劉在錫還想裝沒事：「不是啦！跟賢珠太熟了。」



然而劉在錫下一句「我們吃得好乾淨啊」又被Jessi回嘴：「也沒有吃得那麼乾淨！」HAHA也加入戰局多嗆劉在錫幾句，劉在錫超無奈：「妳只能聽到我講話嗎……」



最後劉在錫作為節目代表送了Jessi一盒韓牛，Jessi非常感動同時覺得傷感：「歐吧！我要跟誰一起吃啊……下次再來！再來這裡！」劉在錫勉為其難回答：「既然如此，我們下次再來……」HAHA與朱宇宰都面有難色，看出來的李伊庚爆笑出聲。



▼相關片段，留言裡網友們仍覺得Jessi很坦蕩所以很可愛，和喜歡她和劉在錫的化學反應呢！



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