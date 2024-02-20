《和我老公结婚吧》大结局三大看点！前世既定命运何去何从，是否会有更大的反转呢

《和我老公结婚吧》终於迎来第16集大结局，最后一集观众们最该关注什么呢？

《和我老公结婚吧》收视率高开疯走，前期是爽快的重生复仇故事，虽然随著吴宥拉（BoA 饰）的登场剧情有些崩塌，但仍不妨碍观众们追剧，尤其是朴敏焕（李伊庚 饰）、郑秀敏（宋昰昀 饰）组成的反派Line更是演技炸裂，风头一度盖过男女主，大大提升了看剧的乐趣。 最后一集即将开播，又有哪些看点呢？

1.姜智媛vs朴敏焕-郑秀敏



十分擅长扮演受害者的郑秀敏故技重施装作温柔，没想到朴敏焕早就看透她一直都在演戏。 同时郑秀敏因从小的怨恨，不会放任姜智媛独自幸福，前世里姜智媛死在了老公和好闺蜜的手里，重活一世，姜智媛要如何改变自己的命运呢？



2. 姜智媛-刘志赫：会是HE吗？

重生的姜智媛终於在第二世遇到了刘志赫这个真爱，然而两人的交往并不顺利，吴宥拉、朴敏焕、郑秀敏三人绞尽脑汁想置姜智媛於死地，她能否逃过一个又一个想要谋害她的圈套，和刘志赫迎来平安、幸福的大解决呢？



3. 既定的命运将何去何从？

癌症、配偶出轨，这是姜智媛上一世的命运，而重生后这一切都转嫁到了杨珠兰（孔敏贞 饰）的身上，姜智媛为了守护对方使出了浑身解数。 刘志赫也如前世一样遭遇车祸，但却奇迹般地活了下来，上一世的命运是就此结束，还是会出现新的变数呢？



一切谜底将在《和我老公结婚吧》大结局中揭晓。



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