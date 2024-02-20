《和我老公結婚了》女二宋昰昀「演技之神上身」的場景！顫抖的聲音、扶額的手、氣極反笑的粗口，觀眾評：這輩子聽過最帶感的「哇C」
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《和我老公結婚了》女二宋昰昀「演技之神上身」的場景！顫抖的聲音、扶額的手、氣極反笑的粗口，觀眾評：這輩子聽過最帶感的「哇C」

韓劇   2024年2月20日   星期二10:02   Tracy  

（封面圖源：tvN《和我老公結婚吧》）

由朴敏英、羅人友、李伊庚和宋昰昀主演的《和我老公結婚吧》熱播中，重生復仇反轉不斷，看得觀眾一邊牙癢癢的，一邊又心裡痛快，同時還為女二宋昰昀的演技所傾倒。

第15集中，姜智媛（朴敏英 飾）前世目睹老公朴敏煥（李伊庚 飾）出軌閨蜜鄭秀敏（宋昰昀 飾）的命運在這一世轉嫁到了鄭秀敏的身上，她站在門前，推開門之後就看到朴敏煥和吳宥拉（BoA 飾）躺在床上，面對出軌的一對「狗」男女，宋昰昀接下來的演技被讚「演技之神上身」，氣極反笑，無法相信一般地嘆了口氣，接著抬起一隻手扶在額頭上，指尖輕顫，一句帶著顫抖的「哇 C」（ 韓國髒話）直接將無語到極致的憤怒情緒拉滿，觀眾都能透過螢幕感受到她的震怒與不甘，仿彿宋昰昀根本不是在演戲，而是她真的目睹老公出軌的畫面。

宋昰昀的這一幕演技直接封神，被不少觀眾大讚：「請克制一下演技，我害怕」、「這句『哇c』是我長這麼大以來聽到的最帶感的」、「演技絕了」、「宋昰昀的演技真的嚇我一跳」、「顫抖的聲音和手，演得太細節了」、「那個苦笑太絕了」、「演出了這輩子都沒這麼無語過的情緒」等。

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