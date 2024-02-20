《和我老公结婚了》女二宋昰昀「演技之神上身」的场景！颤抖的声音、扶额的手、气极反笑的粗口，观众评：这辈子听过最带感的「哇C」

由朴敏英、罗人友、李伊庚和宋昰昀主演的《和我老公结婚吧》热播中，重生复仇反转不断，看得观众一边牙痒痒的，一边又心里痛快，同时还为女二宋昰昀的演技所倾倒。

第15集中，姜智媛（朴敏英 饰）前世目睹老公朴敏焕（李伊庚 饰）出轨闺蜜郑秀敏（宋昰昀 饰）的命运在这一世转嫁到了郑秀敏的身上，她站在门前，推开门之后就看到朴敏焕和吴宥拉（BoA 饰）躺在床上，面对出轨的一对「狗」男女，宋昰昀接下来的演技被赞「演技之神上身」，气极反笑，无法相信一般地叹了口气，接著抬起一只手扶在额头上，指尖轻颤，一句带著颤抖的「哇 C」（ 韩国脏话）直接将无语到极致的愤怒情绪拉满，观众都能透过萤幕感受到她的震怒与不甘，仿佛宋昰昀根本不是在演戏，而是她真的目睹老公出轨的画面。



내남결 송하윤 연기 미친거아님?…

와씨…< 숨 떨리는거 ㅈㄴ 리얼함 pic.twitter.com/eVKErGyJYV — 짜코 (@thecaptaingold) February 16, 2024

宋昰昀的这一幕演技直接封神，被不少观众大赞：「请克制一下演技，我害怕」、「这句『哇c』是我长这么大以来听到的最带感的」、「演技绝了」、「宋昰昀的演技真的吓我一跳」、「颤抖的声音和手，演得太细节了」、「那个苦笑太绝了」、「演出了这辈子都没这么无语过的情绪」等。

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