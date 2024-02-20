朴敏煥是朴敏煥，李伊庚是李伊庚！「國民渣夫」現實生活中是大暖男：花一億幫朋友開炸雞店

戲裡雖然是「國民垃圾」，但戲外的他絕對是超級大暖男。

隨著《和我老公結婚吧》的熱播，男二「朴敏煥」的扮演者李伊庚也獲得了前所未有的關注，因演技過於精湛，常常導致觀眾們入戲太深，看到「朴敏煥」的種種惡行，氣到血壓飆升。 不過現實生活中的李伊庚則與「朴敏煥」大不同。



日前，李伊庚就做客了SBS綜藝節目《我家的熊孩子》，一登場就被媽媽團吐槽「怎麼有你這麼壞的人」，更被稱是「垃圾窩囊廢第一人」，認可了他的演技，李伊庚也開玩笑地表示：「之前碰到鄰居，她都沒有打招呼，而是直接罵了一句壞xx」。

主持人申東燁說道：「我們私下就認識，（李伊庚）很會照顧人，我之前還聽說他幫助過一起服過役的戰友，幫他開了一家炸雞店。」李伊庚解釋道：「他因為COVID-19疫情生活上有些困難，我只是想給他一些機會，也不是期盼他能做多大多強，只是希望他好好地生活，就幫他開了一家炸雞店。 」徐章勳好奇地詢問炸雞店的經營狀況，李伊庚透露：「現在已經關門了，花了一億（韓幣，下同），只賺回1500萬。 他和我關係特別好，其實（換作其他人的話）可能就不會迴避我，不聯繫我了，但他卻主動聯繫了我，說哪怕要用一輩子，也會還我錢，還抱著我說謝謝我成為他的朋友，他現在過得還不錯。 」



這已經不是李伊庚第一次被發現「美談」，前兩年他也被報導開車途中勇救企圖自殺的行人，接受採訪時也只是淡淡地回應「做了大家都會做的事情」。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞