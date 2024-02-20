【韓網熱帖】TWS 《初遇並不按計畫發生》Challenge X SEVENTEEN D.K&夫勝寛

PLEDIS旗下新男團TWS正式出道，帶來了首張迷你專輯《Sparkling Blue》。

作為人氣男團SEVENTEEN的師弟，TWS出道曲自然會邀請哥哥們一起來challenge。 弟弟們很認真地排練著遇到前輩們想說的話，遇到DK和夫勝寛走過來時立即站好向他倆鞠躬問候，哪知DK和夫勝寛與弟弟們一一握手之後就走了... 走... 了...



這一幕看得網友們哈哈大笑，紛紛留言：

1. 怎麼是情景喜劇

2. 啊，cha居然沒有跳舞

3. 這是什麼啊，笑死我了

4. 看得我都有點堂皇

5. 我以為後面會回來一起跳舞

6. 結束得猝不及防

7. 初遇並沒有按計劃進行

8. 最後你倆真走了???

9. 不是，你們真不打算跳舞???

10. 我要看的是你們一起跳舞的cha啊

11. 我竟然在期待你們歡快地跳舞

12. 這是cha啊，你倆要去哪裡

13. 我點進來是打算看你們跳舞的，現在算什麼，哈哈哈哈哈

14. 宣傳了一下後輩們的名字就走了

15. SVT絕對是cha天才

16. 這輪是演技cha吧

17. 確實這世上沒有什麼事情是按計劃進行的

18. 你倆跳完再走啊

19. DK和夫勝寛的情景喜劇的語氣也太搞笑了吧

20. 好了，這下記住TWS成員們的名字了，聲聲入耳啊

21. 最後還是跳了



原文：https://theqoo.net/square/3112915456

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