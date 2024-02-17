BLACKPINK ROSÉ籌備個人企劃社！SOLO新歌片段搶先公開

BLACKPINK四名成員中的三名都已成立個人企劃社，近日有韓媒稱ROSÉ也緊隨其後正在積極籌備，將在今年內展開SOLO活動。

ROSÉ近日通過個人IG公開了新歌《Vampirehollie》20秒片段，以簡單的吉他旋律搭配極具辨識度的唱腔。 ROSÉ留言表示這首歌是去年製作、「Vampirehollie」仍是暫定名，透露今年會努力以更好的模樣回到大家身邊，暗示即將展開SOLO活動：「我準備了一個禮物，請大家也給我一個禮物吧，推薦一個粉絲名！」



BLACKPINK另外三位成員Jennie、Lisa、Jisoo均已先後成立個人企劃社，其中Jennie最早去年11月與母親共同創立個人品牌「ODD ATELIER（OA）」，Lisa本月8日宣佈成立個人企劃社「LLOUD」，Jisoo則通過親哥擔任代表的嬰兒健康食品公司、以娛樂公司分支「 Blissoo」展開獨立活動，今年1月開始招募影像編輯、設計、會計等工作人員。

業內人士認為四位成員剛剛擺脫舊公司，短期內將專注SOLO活動、很難看到BLACKPINK完整體，但成員們都深知粉絲對完整體的期待，會定期就此進行討論。



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