BLACKPINK Jennie首次公開個人工作室ODD ATELIER內部：裝潢簡約，白色+原木風

BLACKPINK成員Jennie離開YG娛樂正式獨立，創建了屬於自己的個人工作室「ODD ATELIER」。

16日是Jennie的生日，這一天她通過個人YouTube頻道公開了生日影片，並首次公開個人工作室的內部，吸引了無數歌迷的關注。

Jennie親自做了生日蛋糕，一邊用草莓裝飾著蛋糕一邊自誇「很有感覺」，逗得身邊的人哈哈大笑。 Jennie所在的地方就是她的個人工作室，她表示：「這就是我們的公司，之後會在這裡拍攝很多東西，會有很多有趣的事情發生，公司的名字叫『OA』，其實是鯛尾燒公司，因為公司LOGO很像鯛尾燒。 」從影片中可以看出，Jennie的工作室設計簡約，以白色和原木色系為主，散發著自然的質感和溫潤的氣息，打造出了溫馨的氛圍，賦予空間獨特的氣質感，與Jennie本人氣質很搭。



工作室里還放著一棵碩大的聖誕樹，樹下擺放著多個禮物，Jennie再一次介紹「這是我們的工作室」，之後還不忘感謝工作人員，稱：「他們把聖誕樹裝飾得很好看，是專門為我準備的，謝謝。 」



此外，Jennie和其他3位BLACKPINK成員在與老東家YG娛樂合約期滿後僅續了團隊約，之後Jennie未簽入任何公司，宣佈建立個人工作室。 前不久她還亮相了KBS的音樂節目《The Seasons-李孝利的紅毯》，公開表示：「希望可以更自由、舒服地進行個人活動」，道出了創建個人工作室的原因，「 在（YG娛樂）里學到了很多東西，是我從練習生開始就在的公司，所以從那裡學到了很多，但是我又想要挑戰看看，帶著『今後一個人可以做什麼』、『帶著勇氣闖蕩看看』的想法下定了決心。 」



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