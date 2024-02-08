BLACKPINK Lisa宣佈成立個人公司！新形象照酷勁十足

今日下午，BLACKPINK成員Lisa和經紀公司LLOUD同步更新SNS，表示將在這裡開始新出發。

Lisa在IG上PO出帶有LLOUD品牌LOGO的全新形象照，留言道：「隆重介紹 LLOUD，這是一個展示我在音樂和娛樂方面的願景的平台。 與我一起踏上這段令人興奮的旅程，共同突破新的界限。 」



LLOUD也公開Lisa的新形象照片，一身黑西裝搭配黑色短髮，中性風格酷勁十足。







Lisa所屬女團BLACKPINK去年與YG娛樂合約到期，只續簽了團體活動的合約，成員個人合約則各覓新東家。

之後Jennie成立個人品牌ODD ATELIER，Jisoo和親哥一同成立新創娛樂公司Blissoo，各自展開SOLO活動。





如今Lisa也宣佈成立個人公司，只剩Rosé還未有新動作。



此外，有消息稱Lisa將參演AMC電視劇《陰屍路：戴瑞迪克森》（The Walking Dead： Daryl Dixon），起因是《陰屍路》官方IG和主角諾曼·李杜斯的IG都開始追蹤Lisa，還有人拍到Lisa與諾曼·李杜斯在巴黎同場球觀看賽。 該劇是《陰屍路》的衍生作品，第一季在2023年9月開播，有望今年見到第2季。



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