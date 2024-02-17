BLACKPINK ROSÉ筹备个人企划社！SOLO新歌片段抢先公开

BLACKPINK四名成员中的三名都已成立个人企划社，近日有韩媒称ROSÉ也紧随其后正在积极筹备，将在今年内展开SOLO活动。

ROSÉ近日通过个人IG公开了新歌《Vampirehollie》20秒片段，以简单的吉他旋律搭配极具辨识度的唱腔。 ROSÉ留言表示这首歌是去年制作、「Vampirehollie」仍是暂定名，透露今年会努力以更好的模样回到大家身边，暗示即将展开SOLO活动：「我准备了一个礼物，请大家也给我一个礼物吧，推荐一个粉丝名！」



BLACKPINK另外三位成员Jennie、Lisa、Jisoo均已先后成立个人企划社，其中Jennie最早去年11月与母亲共同创立个人品牌「ODD ATELIER（OA）」，Lisa本月8日宣布成立个人企划社「LLOUD」，Jisoo则通过亲哥担任代表的婴儿健康食品公司、以娱乐公司分支「 Blissoo」展开独立活动，今年1月开始招募影像编辑、设计、会计等工作人员。

业内人士认为四位成员刚刚摆脱旧公司，短期内将专注SOLO活动、很难看到BLACKPINK完整体，但成员们都深知粉丝对完整体的期待，会定期就此进行讨论。



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