離開YG重新出發！BLACKPINK Jisoo和親哥哥一起成立「家族娛樂公司」，正在徵才中！

BLACKPINK Jisoo （金智秀）將與親哥哥攜手，在家庭管理體制下展開個人活動。

以 Jisoo 的親哥哥爲代表的嬰幼兒健康功能食品品牌 Biomom 最近在某招聘公告網站上發佈旗下新公司「Blissoo」有經驗的職員招聘公告。目前正在招募經紀人、影片內容拍攝及剪輯PD、設計負責人、宣傳負責人、會計管理者、警衛員，預計將對 Jisoo 進行演藝事業的管理。

Biomom 在相關公告中提到：「這是在任何公司都很難體驗到的藝人和初創企業的相遇。隨著藝人的成長和 K-POP 粉絲們的喜愛，娛樂領域的事業正在國內外迅速擴張。」同時還公開以 Jisoo 爲主的海報。



而 YG 娛樂在上個月底稱，不久前與 BLACKPINK 簽訂團體活動的延長合約，商議後決定不簽訂個人合約，並表示：「本公司將盡全力支持 BLACKPINK 的活動，以溫暖的心意為成員們的個人活動應援。」而 Jennie 已經成立新公司「ODD ATELIER」，Jisoo、ROSÉ 和 Lisa 的動向也備受關注。



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