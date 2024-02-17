賣了那麼多年突然漲價附隨機小卡！SM娛樂販售手燈被批斂財，NCT 20款隨機最崩潰

SM娛樂近日突然將自家手燈（應援棒）附上小卡漲價賣，小卡還是隨機成員款式，讓粉絲直呼吃不消，theqoo討論文留言蓋了600多樓。

從Yes24、Kpop Store等販售通路可見，SM娛樂旗下愛豆，BoA、東方神起、Super Junior、少女時代、SHINee、EXO、NCT、NCT小分隊WayV（威神V）與aespa，專屬手燈突然都漲了4000韓元並附贈特典成員小卡，少女時代裡除了已離開SM娛樂的成員都有，SHINee則是缺少因病暫停活動的溫流，而這些成員小卡是隨機附贈，買一支手燈隨機附贈一張。仔細一看，手燈雖然做了改造，多附了能鑲嵌飾品的設計，未來還會有專屬充電式電池推出，但光是「隨機小卡」就讓網友爆炸。



在KPOP圈裡，一般專輯裡的小卡或是不同通路另外贈送的特典小卡，隨機附贈是常態，而手燈較昂貴，立體燈座非一般壓克力板的手燈，大約落在33000韓元到49800韓元都有，是一張專輯的2到4倍，不少團體販售時會附贈整套成員小卡，但SM卻反其道而行，過往販售時不曾附贈小卡，直到最近才附小卡且是漲價賣，甚至小卡還是隨機成員款式，最可怕的是NCT是20個成員隨機，要拿到本命的難度與成本非常高。



順帶一提，同樣價錢昂貴的愛豆官方會員禮與年曆，許多團體也會採用小卡整套整套附贈的方式促銷，SM娛樂每年出版的各團年曆，年曆各通路特典就是整套附贈，所以手燈採隨機小卡的販售方式，對SM娛樂旗下團的粉絲來說是很錯愕的，何況對於早就有手燈的粉絲來說，心裡難免不平衡。

theqoo論壇一篇熱門文章〈手燈突然附隨機小卡開始賣的SM〉，600多樓留言多是批判SM此種促銷方式，如，「小卡生意太誇張了」、「手燈小卡還隨機真的太過分」、「只有BoA的粉絲放心」、「明顯就是要賺錢所以很煩」、「NCT 20種是不是瘋了」、「買手燈都給很難嗎」、「第一次看到手燈隨機給小卡」、「就是流氓啊」、「aespa演唱會缺貨，原來是拿去加小卡賣了」……不少網友都特別點到成員最多的NCT，替NCT粉絲感到不值。



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