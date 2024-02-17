ZB1金地雄「粗口爭議」鑒定結果出爐：「髒話是粉絲自行錄入」！爆料者恐坐牢7年，當事人發聲了！

人氣男團ZEROBASEONE（ZB1）成員金地雄日前被爆出視訊簽售結束時講髒話，引起網路嘩然。 所屬社將相關影片交給數位鑑識機構，希望證明髒話並非出自金地雄。

事件回顧（含影片）：

ZB1金地雄簽售態度惹爭議：通話結束突然飆罵「C8」！粉絲爆「一開始就嘆氣」，委屈質問「花錢還要看臉色？」



D社從國立科學搜查研究院拿到了相關鑒識文件，綜合專家意見整理如下。

鑒定對象包含兩份文檔，粉絲公開的3秒影片和簽售會現場的CCTV錄影。3秒影片裡有3句話，依次是「謝謝」「C8」「奇怪呢」，鑒定認為三句話是連續錄音，但頻率響應各不相同，應該是來自不同人的聲音；爆料影片對「謝謝」和「奇怪呢」做了變聲（音高處理），但沒有對「C8」進行變聲；爆料影片是用另一部設備拍攝，「C8」可能是錄到從外部插入的聲音。



평소에도 빠순이와의 영통이 끝나시면 인사를 씨~발이라고하시는 편인가요? 제가 잘 모르겠어서 제로즈님들의 의견이 궁금합니다 #김지웅 #제로즈_트친소 pic.twitter.com/128TqzuRfU — .. (@81930287a) February 2, 2024

現場cctv影片中金地雄的口型被旁邊成員擋住，但坐在他對面的工作人員回憶稱確定他沒有講髒話。 鑒定書最終結論：「無法確定『C8』是否金地雄所說。 」

隨後金地雄發表聲明感謝粉絲們的信任和支持，表示這段時間心情很沉重，以後會繼續陪伴在大家身邊、帶給大家歡笑和幸福。

此外，根據韓國社會文化評論家崔成真（音），在網上散播謊言導致他人名譽受損時，可被判處7年以下有期徒刑。



大部份網友對這一結果和金地雄的態度感到不滿：「把大眾當傻瓜嗎」「歷代級」「道歉就好，何必如此」「覺得委屈就公開CCTV完整影片吧」「一句道歉都沒有，擔心那位粉絲的狀態」「花錢簽售卻聽到C8，當事人和所屬社不應該道歉嗎」「嘆氣的事怎麼不解釋下」「有必要這麼卑微地追星嗎」。

也有人支持金地雄，認為也許影片真的經過加工，畢竟之前也有一些聽信單方面說辭、後來才發現並非如此的例子。

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