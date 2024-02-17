ZB1金地雄「粗口争议」鉴定结果出炉：「脏话是粉丝自行录入」！爆料者恐坐牢7年，当事人发声了！

人气男团ZEROBASEONE（ZB1）成员金地雄日前被爆出视讯签售结束时讲脏话，引起网路哗然。 所属社将相关影片交给数位鉴识机构，希望证明脏话并非出自金地雄。

事件回顾（含影片）：

ZB1金地雄签售态度惹争议：通话结束突然飙骂「C8」！粉丝爆「一开始就叹气」，委屈质问「花钱还要看脸色？」



D社从国立科学搜查研究院拿到了相关鉴识文件，综合专家意见整理如下。

鉴定对象包含两份文档，粉丝公开的3秒影片和签售会现场的CCTV录影。3秒影片里有3句话，依次是「谢谢」「C8」「奇怪呢」，鉴定认为三句话是连续录音，但频率响应各不相同，应该是来自不同人的声音；爆料影片对「谢谢」和「奇怪呢」做了变声（音高处理），但没有对「C8」进行变声；爆料影片是用另一部设备拍摄，「C8」可能是录到从外部插入的声音。



평소에도 빠순이와의 영통이 끝나시면 인사를 씨~발이라고하시는 편인가요? 제가 잘 모르겠어서 제로즈님들의 의견이 궁금합니다 #김지웅 #제로즈_트친소 pic.twitter.com/128TqzuRfU — .. (@81930287a) February 2, 2024

现场cctv影片中金地雄的口型被旁边成员挡住，但坐在他对面的工作人员回忆称确定他没有讲脏话。 鉴定书最终结论：「无法确定『C8』是否金地雄所说。 」

随后金地雄发表声明感谢粉丝们的信任和支持，表示这段时间心情很沉重，以后会继续陪伴在大家身边、带给大家欢笑和幸福。

此外，根据韩国社会文化评论家崔成真（音），在网上散播谎言导致他人名誉受损时，可被判处7年以下有期徒刑。



大部份网友对这一结果和金地雄的态度感到不满：「把大众当傻瓜吗」「历代级」「道歉就好，何必如此」「觉得委屈就公开CCTV完整影片吧」「一句道歉都没有，担心那位粉丝的状态」「花钱签售却听到C8，当事人和所属社不应该道歉吗」「叹气的事怎么不解释下」「有必要这么卑微地追星吗」。

也有人支持金地雄，认为也许影片真的经过加工，毕竟之前也有一些听信单方面说辞、后来才发现并非如此的例子。

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