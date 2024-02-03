ZB1金地雄簽售態度惹爭議：通話結束突然飆罵「C8」！粉絲爆「一開始就歎氣」，委屈質問「花錢還要看臉色？」

ZB1（ZEROBASEONE）作為《BOYS PLANET》選秀出身男團，去年出道以來一直人氣高漲，不料近日有人爆料成員金地雄與粉絲線上簽售時竟不耐煩飆出疑似髒話，令網友震驚。

昨日有韓國網友在X（舊Twitter）PO出影片，是與金地雄視訊簽售臨近結束時的片段，前一秒金地雄還在與粉絲揮手告別、面帶笑容說謝謝，粉絲也笑聲不斷，不料下一秒畫面被擋住時，屏幕裡竟傳來一句韓文髒話「C8」，粉絲這邊也頓時鴉雀無聲。

該粉絲留言說：「您平時跟粉絲們視訊簽售結束時也是用C8告別的嗎？我不太清楚，想聽聽ZE_ROSE們的意見。 」



평소에도 빠순이와의 영통이 끝나시면 인사를 씨~발이라고하시는 편인가요? 제가 잘 모르겠어서 제로즈님들의 의견이 궁금합니다 #김지웅 #제로즈_트친소 pic.twitter.com/128TqzuRfU — .. (@81930287a) February 2, 2024

不久後該網友又PO出視訊開始時的影片，表示金地雄一開始就在歎氣。 網友留言稱並沒有讓金地雄做奇怪的任務之類會影響心情的事，所以態度差並非粉絲導致，粉絲只好自認倒楣、表示十分受傷：「為什麼粉絲要花五億元看人眼色聊天呢？ 」



시작하자마자 한숨쉬고 빠혐하고;; 왜 빠수니가 오억주고 눈치 살살봐가면서 대화해야되나요..? 이상한 멘트 챌린지 시킨거 아니고 내 잘못아니고 김지웅잘못100프로고 원인같은거 없어요 그냥 제가 잘못걸린거겠죠 .. 속상하네요 pic.twitter.com/68zp0b6Wpl — .. (@81930287a) February 2, 2024

這件事在韓網掀起巨大討論，很多人對金地雄表示震驚和失望：「天啊，非粉都感到心碎」「這句C8聽得好清楚，很難辯解啊」「太過分」「就算是路上偶然遇到的人都不會這樣講話」「旁邊應該有工作人員吧，可以想像他平時都是什麼樣」「既然這樣何必當偶像？」「這才出道多久，不想做就轉行吧」「 如果沒有粉絲根本無法重新出道，這態度是怎樣？」「他不理解自己賺的錢是來自誰的口袋嗎？」

不過ZB1所屬社對此做出否認，今日發聲明表示已與金地雄確認過並非屬實，也與現場職員和視訊簽售工作人員做完了確認。 所屬社還表示將對影片進行數位鑑識，以徹底確認事實、保護藝人。



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