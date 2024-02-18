四部刚完结的Viu强档韩剧！从《夜晚开的花》到《犬系恋人》让你一次追完超过瘾～

题材有「古装喜剧」、「奇幻漫改」、「复仇虐心」、「成人爱情」完全不重复！绝对有一部韩剧能够打动你的心～。

你是一次追完派吗？讨厌韩剧刚开播却要苦等下一集的烦躁感吗？新一年Viu平台有四部刚完结不久的强档韩剧！让你一次追到结局肯定超过瘾～。

【古装喜剧】《夜晚开的花》刚完结！剧情讲述寡妇－赵汝花（李荷妮 饰）白天是个足不出户、温婉贤淑的名门儿媳，可一到晚上她就化身黑夜英雄，对弱小与不公伸出援手。行侠仗义的过程中遇上了帅气的禁卫营从事官－朴秀浩（李钟元 饰），秀浩对神秘的她下深刻印象，也在一次次的事件中，渐渐发现了她的真实身份⋯⋯。（全12集）



每周收视率都节节升高，不断刷新纪录！剧情发展也是丝丝入扣，搞笑又紧张，紧抓住观众们的视线，入股不亏！



【成人爱情】《爱情少一啪》讲述酒店前台服务人员－雨真（李絮 饰）和的士司机Samuel（安宰弘 饰）是一对被生活所困导致关系疏离的无性夫妻，正当他们为了金钱烦恼之际，雨真偶然发现了朋友的秘密，从此她联手丈夫威胁不忠情侣以赚取外快，二人也从中检视了彼此的关系。（全6集）



各种大尺度话题&画面，挑战现代爱情的最真实一面！！喜欢刺激的话，千万不能错过。



【复仇虐心】《我的Happy End》是张娜拉、孙浩俊继《Go Back夫妇》后，时隔6年再次合作，第二度扮演夫妻；讲述徐才媛（张娜拉 饰）是个白手兴家的家俱公司老板，生活看似美满如意的她其实有著坎坷的童年，为了填补自身无尽的欲望，她沉醉於追逐成功的人生而不停奔驰；最终在重重历练后，尝试摆脱欲望和执著的故事。（全14集）



虽然以「婚姻出轨」为起点，剧情却神展开~悬疑剧情令人无法预料。



【奇幻漫改】《犬系恋人》由车银优、朴圭瑛和李玹雨主演的高颜值组合，讲述高中老师－韩海娜（朴圭瑛 饰）错把同事－陈书元（车银优 饰）误认成暗恋对象－李宝谦（李玹雨 饰）而主动献吻！由於海娜的家族诅咒，一旦接吻便会在午夜变成小狗，要以小狗的身份和书元二次接吻才能解开，偏偏书元却极度怕狗...。（全14集）



男神再次主演漫改剧，之前on档一周只更新一集，追得比较辛苦，这次就可以一次追到最后啦～



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