《地球娛樂室3》從4月開始預熱！先拍攝特輯：讓李恩智、MIMI、李泳知、安宥真自己安排4天3夜的旅行

16日，頻道十五夜公開《Biong Biong地球娛樂室》成員李恩智、MIMI、李泳知、安宥真出演《羅䁐錫的吵吵鬧鬧》的影片。

李泳知一到沒多久就問羅PD：「PD Nim 你是不是拋棄我們？我們是被拋棄了嗎？為什麼會從 tvN 淪落到 YouYube呢？我真的很想知道，說實話吧～你是不是有代替的王牌？」4個人一人接著一句，也難怪還沒開始多久，羅PD就感到疲憊 XD



《Biong Biong地球娛樂室2》結束後，無論國內還是海外，觀眾們都一直敲碗第三季，李恩智還說：「都不敢在 IG 上傳海外旅行照片。」因為只要一上傳，大家就會在留言問是不是在拍攝第三季。在此期間，羅PD和人氣男團SEVENTEEN一起推出旅行綜藝《Nana Tour》，他還變身爲 YouTuber 推出各種內容，接下來3月還準備拍攝《瑞鎮家2》，再加上成員們的個人活動日程，因此拍攝日期也很難確定。



羅PD也說：「《娛樂室3》可能會晚一點再開始拍，我們也不好讓粉絲們等這麼久，哪怕是很小型的，也應該做一次預熱的節目吧！已經在4月行程中，空出了4天3夜。」李泳知聽到就充滿自信地說：「4天3夜就足夠了，可以拍到10天的份量。」李恩智還叫音響導演要做好準備！



之前在《娛樂室》都忙著玩遊戲，因此幾乎都在室內進行拍攝，羅PD就說：「所以我想...這次就真的去一趟旅行，要決定去哪、誰當總務、 該怎麼走，可能在國內或是鄰近的國家，這個就聽你們的。4個人出遊一定會遇到各種狀況，但你們多年來積累的友情和信任，相信無論如何都會克服困難。」消息一公開，也讓許多觀眾們都相當期待！



Yuan@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞