自己都生不出這麼像的！《殺人者的難堪》導演揭秘孫錫久少年角色：用了換臉技術，是孫錫久本人的臉

Netflix《殺人者o難堪》導演李昌熙親自揭秘劇中的青少年角色，得知真相的觀眾們無不驚呼。

最近《殺人者的難堪》（殺人者o難堪）正在人熱播中，男主角之一孫錫久的戲份看得觀眾熱血噴張，劇中有幾段「張難勘」刑警（孫錫久 飾）回憶童年的戲份，出現了2位小演員，兩人一登場即刻引爆熱議，眾人紛紛表示「就算是孫錫久生的，都生不出這麼像的吧」。 尤其是扮演「張難勘」（孫錫久 飾）青少年時期的演員，從五官細節到整個人的氣質，和孫錫久本人簡直就如同複製貼上一般。



손석구 아역 보자마자 감독 이거지예 소리쳤을 듯 pic.twitter.com/aOjen7PkKe — 취향 (@loverdramas) February 9, 2024

最近李昌熙導演在就揭秘了角色的秘密，稱全部都是CG（電腦特效）。李導演解釋：「影視劇裡都是不同的演員來詮釋角色的年少時期，明明是不同的臉，卻偏偏要說是同一個人，其實蠻可笑的，這雖然在影視創作上是允許的，但我個人不喜歡這種。 其實（劇中）是CG啦，表演部份是童星完成的，但面孔是孫錫久本人，通過CG放到了小演員的臉上。 沒有他小時候的照片，就讓CG組製作看看，很多製片公司都問我一定要這樣做嗎，我只是想要更真實一點罷了。 其實我也不知道CG具體花了多少錢，劇說不便宜，我沒有直接管理財務的事情。這種拍攝方式在國內還沒有聽說過，大家都抱著懷疑的態度，國外嘗試的次數也不多，算是全世界的過渡期吧。 」

老實說導演這筆錢花得太值得了，不僅實現了童年演員和成人演員是一個人的技術效果，更重要的是點燃了觀眾們的好奇心，帶動整部劇的話題度，引發眾人的討論，觀眾和網友們論議紛紛，表示：「可是小演員會傷心吧，那麼認真努力地表演，最後呈現出來的是其他人的臉」、「 我以為只是很像而已，居然用了換臉技術，還不是假人」、「其實小演員本人和孫錫久也有一點點像」、「電影裡用了換臉技術，瘋了瘋了」、「對小演員來說太失禮了吧」、「還蠻新奇的」、「真的很討厭」、「怎麼說呢，個人不太喜歡用換臉技術的作品」、「電腦特效請用在裸戲裡，而不是用在換掉演員的臉上」等。

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