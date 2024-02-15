自己都生不出这么像的！《杀人者的难堪》导演揭秘孙锡久少年角色：用了换脸技术，是孙锡久本人的脸

Netflix《杀人者o难堪》导演李昌熙亲自揭秘剧中的青少年角色，得知真相的观众们无不惊呼。

最近《杀人者的难堪》（杀人者o难堪）正在人热播中，男主角之一孙锡久的戏份看得观众热血喷张，剧中有几段「张难勘」刑警（孙锡久 饰）回忆童年的戏份，出现了2位小演员，两人一登场即刻引爆热议，众人纷纷表示「就算是孙锡久生的，都生不出这么像的吧」。 尤其是扮演「张难勘」（孙锡久 饰）青少年时期的演员，从五官细节到整个人的气质，和孙锡久本人简直就如同复制贴上一般。



손석구 아역 보자마자 감독 이거지예 소리쳤을 듯 pic.twitter.com/aOjen7PkKe — 취향 (@loverdramas) February 9, 2024

最近李昌熙导演在就揭秘了角色的秘密，称全部都是CG（电脑特效）。李导演解释：「影视剧里都是不同的演员来诠释角色的年少时期，明明是不同的脸，却偏偏要说是同一个人，其实蛮可笑的，这虽然在影视创作上是允许的，但我个人不喜欢这种。 其实（剧中）是CG啦，表演部份是童星完成的，但面孔是孙锡久本人，通过CG放到了小演员的脸上。 没有他小时候的照片，就让CG组制作看看，很多制片公司都问我一定要这样做吗，我只是想要更真实一点罢了。 其实我也不知道CG具体花了多少钱，剧说不便宜，我没有直接管理财务的事情。这种拍摄方式在国内还没有听说过，大家都抱著怀疑的态度，国外尝试的次数也不多，算是全世界的过渡期吧。 」

老实说导演这笔钱花得太值得了，不仅实现了童年演员和成人演员是一个人的技术效果，更重要的是点燃了观众们的好奇心，带动整部剧的话题度，引发众人的讨论，观众和网友们论议纷纷，表示：「可是小演员会伤心吧，那么认真努力地表演，最后呈现出来的是其他人的脸」、「 我以为只是很像而已，居然用了换脸技术，还不是假人」、「其实小演员本人和孙锡久也有一点点像」、「电影里用了换脸技术，疯了疯了」、「对小演员来说太失礼了吧」、「还蛮新奇的」、「真的很讨厌」、「怎么说呢，个人不太喜欢用换脸技术的作品」、「电脑特效请用在裸戏里，而不是用在换掉演员的脸上」等。

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