姜其永《絕佳的解決士》首度當男主很珍惜劇本，因《非常律師禹英禑》爆紅收導演椅不捨得用

編：「真的是愛用到每個都像在PPL，人也真的越看越帥（暈）。」

目前正主演《絕佳的解決士》的姜其永，日前登上韓國《ELLE》「我的名字TAG」單元受訪，介紹了自己的愛用物品。

姜其永介紹每個「夥伴」的名字，如保溫瓶叫「Coway」，因為他最愛Coway過濾的純淨水；背包叫「小旅行」，因為很常與它一起旅行，也希望能製造更多旅行回憶；按摩板叫「馬老師」，因為它是他的「馬殺雞」（按摩）師傅。姜其永細心的介紹，介紹到他自己都忍不住笑出來：「不不是……廣告，也不是PPL，真的是我的愛用品。」



特別的是，他還拿出一疊《絕佳的解決士》劇本，興奮的說自己如此珍惜它的原因是因為第一次當男主角，還和前輩李智雅詮釋愛情戲碼，在感情上也學到了新的演技，餘韻應會持續許久。姜其永更迫不及待的說出《絕佳的解決士》播出時間，講完還昧著良心(?)說：「絕對不是在宣傳，敬請收看，是我人生第一部男主角愛情劇，請大家多多喜愛。」劇本的名字就取叫「男主」，理由是「感謝讓我當男主角」，整段話一字一句都透露著感激與激動。



姜其永也提到了近年對他來說很重要的作品──《非常律師禹英禑》。他拿出一把取名「刻印」的導演椅，說自己曾夢想擁有一把刻著自己名字的椅子，能讓身為演員的他在拍攝現場更為坦蕩，在因《非常律師禹英禑》增長人氣後，粉絲辦了生日咖啡廳活動還在沒有自己(?)的情況下舉辦生日派對，一起贈送了這張椅子給他。不過他竟說自己根本不會把它帶到現場，因為很怕椅腳刮傷，所以放在家裡看電視看OTT，也因此不曾上傳過認證照給粉絲看，還比出椅子上的紅酒汙漬、乾乾淨淨的椅腳佐證，表示自己正好好使用著要粉絲別擔心。



姜其永的最愛物品還是手上的Rolex勞力士手錶，因為是爸爸傳給他用的，他也考慮再傳給孩子，他唸出手錶名字「炯大」時笑出聲，原來爸爸的名字正是「姜炯大」！「我爸爸叫炯大。」他爆出爸爸名字還直呼名諱相當搞笑。他的折疊單車名字也很有趣叫「法拉利」，理由是能代理滿足XD。



採訪尾聲，他再次開心的掏出「男主」介紹《絕佳的解決士》，也再次強調是自己第一次拍愛情劇呢！



快來看採訪影片吧！底下有網友說姜其永帥到讓自己移不開眼睛，也有人稱讚「每看一次都覺得又變帥了」呢，還有人興奮的說自己和姜其永背了情侶背包。有興趣的觀眾，也不妨聽聽姜其永的推薦看看‎《絕佳的解決士》吧！



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