不知兒帥？車銀優自爆媽媽從不誇他帥氣：是怕我聽太多讚美會長歪

統一了飯圈審美，有著「臉蛋天才」之稱的車銀優，在媽媽面前卻遭遇了顏值「挫折」。

YouTube頻道ONE K公開了一則名為「車銀優的衝擊告白：感恩擁有的一切才會幸福」的影片，車銀優大談關於自己的趣事。影片中，車銀優先是讀了NAMOO WIKI上關於自己的信息，粉絲和網友給他起的諸多外號中有一個「臉蛋部（門）長官」，是稱讚他從學生時期開始就一直顏值優秀，看到這個稱呼時，車銀優顯得十分靦腆，表示：「 沒有啦，上學時很喜歡踢足球，每天都去上補習班，還有打籃球，沒有聽過這個外號。 」

提到最著名的外號「臉蛋天才」時，車銀優說道：「不能跳過外號這個環節嗎？不過很開心聽到大家誇這樣我。 」 車銀優還表示在眾多外號中自己最喜歡「車明星」，因為和媽媽打電話時，媽媽也會經常這樣叫他，讓他覺得很親切。



車銀優不僅長得帥，還是公認的學霸，學習成績位列全校前三，「當時還是學生的我只是忠於自己的本職工作而已，也上了很多補習班。 」

NAMOO WIKI介紹車銀優「從國中時期開始，車銀優就有了「完成型」帥顏，同時還是學生會會長，足球&籃球組長，學習成績在全校也名列前茅，不僅在學生之間，就連在學生家長之間都鼎鼎有名」，聽得車銀優很不好意思，表示：「這節目太讓人害羞了，我曾經向媽媽說過『 不是一項優秀，而是全部很優秀，讓我壓力很大』，她告訴我『把一切都做的很好就是做得最好的一件事』。 」

車銀優透露從小就很期待媽媽的稱讚，但媽媽一直都是個嚴母，因為擔心兒子因顏值受到太多讚美會變得自以為是，媽媽也只能默默忍著從不表揚他，「媽媽一直教育我不能驕傲自大，近幾年會和媽媽一起喝酒，她告訴我，當時她也（忍得）很痛苦。 」



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