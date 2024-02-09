《絕佳的解決士》SOLUTION為逮人搞笑大鬧甜點店！「莎基CP」剛冒粉紅泡泡就要破碎？（EP.4）

安堆！莎基CP不能亡！
描述替人贏得離婚訴訟的一群「離婚解決士」的故事，《絕佳的解決士》昨晚（8）日播出第四集，全新的離婚案展開，全國收視率與前一集不相上下，落在5.680%。
*上集回顧：「詐欺情侶」誕生！李智雅&姜其永《絕佳的解決士》搞笑辦案還冒粉紅泡泡，收視突破5.7%（EP.3）
還記得第三集男女主角「莎基情侶」（詐欺情侶）金莎拉（李智雅飾演）與董基俊（姜其永飾演）開冒粉紅泡泡嗎？第四集劇情一開頭，就有董基俊想幫金莎拉罵前夫盧律成（吳珉錫飾演），結果金莎拉飆「C8」罵得更誇張的搞笑情節。說曹操曹操就到，兩人一回到SOLUTION就迎來盧律成現任妻子韓智仁（李瑞安飾演）找上門來說要離婚。
金莎拉稍有猶豫，最終仍決定幫助韓智仁打贏訴訟，不過要贏並不容易，因為韓智仁剛好有被偷拍的影片落在外人手中。「莎基情侶」一同出擊，兩人不僅跑到盧律成辦公室偷竊，金莎拉還被盧律成派來的人誤綁，整個SOLUTION也一起出動欲逮住握有韓智仁影片的人，甜點店被他們鬧得天翻地覆，幸好孫代表（金善映飾演）出動人脈與「鈔能力」擺平一切。
曲折的是，握有影片威脅韓智仁的人竟是權大基（李泰久飾演）的親生哥哥，權大基一見到哥哥就會掀起傷痛，但為了金莎拉還是親自處理掉影片，只不過殺出程咬金──SOLUTION新來的事務長是臥底！張熙珍（金是弦飾演）不曉得真正目的為何，潛伏在SOLUTION中偷偷將情報賣給他人，拿到了偷拍影片和盧律成交易。
SOLUTION遭遇大危機，下集預告可見接下來韓智仁屈服於盧律成，配合盧律成營造愛妻人設鋪展選舉之路。而董基俊的愛情也遭遇危機，他到金莎拉家裡卻撞見金莎拉與權大基擁抱……（幫QQ）
▼下集預告，雖然韓智仁臨陣倒戈，但金莎拉也自有辦法，企圖製造輿論影響盧律成選情
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