「詐欺情侶」誕生！李智雅&姜其永《絕佳的解決士》搞笑辦案還冒粉紅泡泡，收視突破5.7%（EP.3）

《The Penthouse》李智雅與《非常律師禹英禑》姜其永主演的新韓劇《絕佳的解決士》昨晚（7日）播出了第三集，搞笑逗趣的劇情廣受好評，全國收視再升至5.75%！

*上集回顧：‎《絕佳的解決士》收視升至4.9%！姜其永戴眼鏡夢回《禹英禑》再見李智雅場面超心動（EP.2）

第三集男女主角金莎拉（李智雅飾演）和董基俊（姜其永飾演）正式在「SOLUTION」當起同事，金莎拉嘴上雖表達排斥，實際上對董基俊卻不是那樣。她偷偷藏起了姜春（徐惠媛飾演）找到的兩人大學時期情侶合照，合照後來被董基俊發現，董基俊也不藏了，直接問她有沒有想過自己，話聽一半就心滿意足走了。後續兩人聯手辦案追證據，從按電鈴「我有點緊張」、「不用緊張」就點開觀眾笑穴……校園「詐欺情侶」（莎基情侶）誕生（復活？）。



他們辦的案子正是第二集李珠媛作家（沈宜英飾演）張在國主播（李度燁飾演）離婚案，李珠媛原來是受張在國性侵才生下女兒秀智，徐旻熙（鄭嘉熙飾演）的遭遇掀起她的傷痛，但她為了不讓女兒被嘲笑才抹黑徐旻熙。在SOLUTION幫助下，李珠媛與徐旻熙聯手擊敗張在國。



尾聲，SOLUTION新上門的委託人竟是盧律成（吳珉錫飾演）第二任妻子韓智仁（李瑞安飾演）。由於此集透露一些李智雅當初疑似非情願懷有瑞允，因此令人好奇李智雅面對韓智仁，是否會和李珠媛面對徐旻熙一樣，掀起傷痛甚至引爆出來。



今晚播出的第四集，預告顯示金莎拉刻意到車律律所約盧律成談話，董基俊要趁機搜索盧律成辦公桌，金莎拉在危機時刻脫口喊「老公」還幫盧律成整理儀容，盧律成逮到機會撩她還毛手毛腳起來。此段劇情已率先公開。



草莓@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞