「诈欺情侣」诞生！李智雅&姜其永《绝佳的解决士》搞笑办案还冒粉红泡泡，收视突破5.7%（EP.3）

《The Penthouse》李智雅与《非常律师禹英禑》姜其永主演的新韩剧《绝佳的解决士》昨晚（7日）播出了第三集，搞笑逗趣的剧情广受好评，全国收视再升至5.75%！

*上集回顾：‎《绝佳的解决士》收视升至4.9%！姜其永戴眼镜梦回《禹英禑》再见李智雅场面超心动（EP.2）

第三集男女主角金莎拉（李智雅饰演）和董基俊（姜其永饰演）正式在「SOLUTION」当起同事，金莎拉嘴上虽表达排斥，实际上对董基俊却不是那样。她偷偷藏起了姜春（徐惠媛饰演）找到的两人大学时期情侣合照，合照后来被董基俊发现，董基俊也不藏了，直接问她有没有想过自己，话听一半就心满意足走了。后续两人联手办案追证据，从按电铃「我有点紧张」、「不用紧张」就点开观众笑穴……校园「诈欺情侣」（莎基情侣）诞生（复活？）。



他们办的案子正是第二集李珠媛作家（沈宜英饰演）张在国主播（李度烨饰演）离婚案，李珠媛原来是受张在国性侵才生下女儿秀智，徐旻熙（郑嘉熙饰演）的遭遇掀起她的伤痛，但她为了不让女儿被嘲笑才抹黑徐旻熙。在SOLUTION帮助下，李珠媛与徐旻熙联手击败张在国。



尾声，SOLUTION新上门的委托人竟是卢律成（吴珉锡饰演）第二任妻子韩智仁（李瑞安饰演）。由於此集透露一些李智雅当初疑似非情愿怀有瑞允，因此令人好奇李智雅面对韩智仁，是否会和李珠媛面对徐旻熙一样，掀起伤痛甚至引爆出来。



今晚播出的第四集，预告显示金莎拉刻意到车律律所约卢律成谈话，董基俊要趁机搜索卢律成办公桌，金莎拉在危机时刻脱口喊「老公」还帮卢律成整理仪容，卢律成逮到机会撩她还毛手毛脚起来。此段剧情已率先公开。



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