LE SSERAFIM金采源因這件事超傷心，喊話粉絲：求你們當看不見，回歸時記得再驚訝一次

女團LE SSERAFIM成員金采源在weverse上喊話粉絲，知道事情的來龍去脈之後，眾人笑翻。

LE SSERAFIM預計2月19日發行新曲，而每一次回歸，成員們都會以全新的造型亮相，這次也不例外。 不過，為了給粉絲們一個驚喜，眾人對新造型嚴防死守，尤其是換了新髮色的金采源近期亮相時把自己的頭摀得嚴嚴實實，帽子疊戴，生怕露出一根頭髮絲。 就連上節目都特意戴了黑色假髮遮擋。



컴백 머리 숨기는데 엄청 진심이었네 pic.twitter.com/9LVQ2JsvSV — francetracny (@francetracny) February 7, 2024

原以為可以藏到回歸那一天，不巧的是LE SSERAFIM為KAKAO TALK新推出的服務做宣傳，不小心將新髮色曝光，是淺金髮色。



因為造型提前曝光而傷心的金采源於是就通過Weverse喊話粉絲，稱：「就這樣脫色的頭髮提前公開了，雖然很傷心...... 我就這樣傳上來吧，對，我下了很大的決心才去脫色的，不過等到回歸的時候麻煩大家再假裝驚訝一次『采源脫色了啊??！！好適合喔』，我因為期待大家這類反應才用心隱藏的..... 相信FEARNOT（LE SSERAFIM粉絲名）喔。」



看到金采源懇求的網友和粉絲忍不住哈哈大笑，十分配合地表示：「你明明就是黑頭髮啊，說什麼呢」、「你這麼適合金髮，為什麼到現在還不染，今天也是黑髮啊」、「采源啊，求你染一次金髮吧，黑髮維持太久了，這次不會也是黑髮吧」、「 你會很適合金髮喔，什麼時候會染，我等你」等。

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞