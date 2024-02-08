這是要拍第二季吧？李棟旭＆金慧峻《殺人者的購物中心》大結局引爆討論，觀眾：「結束了？看完有點傻眼」
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這是要拍第二季吧？李棟旭＆金慧峻《殺人者的購物中心》大結局引爆討論，觀眾：「結束了？看完有點傻眼」

韓劇   2024年2月8日   星期四10:35   Yuan  

（封面圖源：Disney+《殺人者的購物中心》）

由李棟旭、金慧峻主演的Disney+《殺人者的購物中心》7日公開大結局，在網路上引發熱烈討論。

第8集後半段中，李聖祖（徐賢宇 飾）和雙胞胎（姜熙世、姜熙濟 飾）依序被處理掉後，但...曾經和鄭進灣（李棟旭 飾）交易過的殺手們竟然拿著槍聚集在他家附近，原來是巴比倫委託殺手們殺掉鄭智安（金慧峻 飾）、Brother（李泰英 飾）、蘇敏惠（金海娜 飾）和把信（金民 飾）。 Brother 也蒙著面走到他們面前，這時...鄭智安用麥克風表示自己是「協助殺人」的新主人、鄭進灣的侄女。
（防雷線）

Brother 把剛剛死在鄭智安手上的李聖祖的頭倒出來給大家看，鄭智安向他們提議：「若各位現在就這樣離開，什麼事都不會發生。巴比倫提出的400萬元懸賞金，我會除以各位的人數，不扣稅並立刻匯款，如果之前與我的往來，各位也能跟我以同樣的方式交易，代碼維持不變。但萬一各位不肯放棄繼續進攻，你們...全都會死在這。」最終他們收起槍消失了。
（圖源：Disney+《殺人者的購物中心》截圖）

然後鄭智安到了外面環顧著家裡，卻沒有看到把信和蘇敏惠，面對身旁什麼人都沒有的現實，鄭智安絕望地哭泣。這時「代碼黃色」們來打掃現場，突然有一台計程車開來，鄭進灣拖著傷痕累累的身體下了計程車，鄭智安對與叔叔的再會感到神奇，鄭智安望著鄭智安微微一笑，鄭智安也看著叔叔露出高興的微笑，就這樣結束了...
（圖源：Disney+《殺人者的購物中心》截圖）

在最後一集中，貝爾（趙漢善 飾）完全沒有登場把信和蘇敏惠去哪裡了鄭進灣是怎麼假死的等都沒有解開，讓觀眾紛紛表示：「結束了嗎？看完傻眼」、「會有第二季吧」、「貝爾呢？怎麼不見了？」、「所以鄭進灣是怎麼假死的」、「還有好多疑問，第二季快點出來吧」、「本來還期待叔叔和貝爾大戰」、「第7集有點多太久了」、「敏慧應該沒有死掉吧」等等。
（圖源：Disney+《殺人者的購物中心》截圖）

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