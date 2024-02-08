這是要拍第二季吧？李棟旭＆金慧峻《殺人者的購物中心》大結局引爆討論，觀眾：「結束了？看完有點傻眼」

由李棟旭、金慧峻主演的Disney+《殺人者的購物中心》7日公開大結局，在網路上引發熱烈討論。

第8集後半段中，李聖祖（徐賢宇 飾）和雙胞胎（姜熙世、姜熙濟 飾）依序被處理掉後，但...曾經和鄭進灣（李棟旭 飾）交易過的殺手們竟然拿著槍聚集在他家附近，原來是巴比倫委託殺手們殺掉鄭智安（金慧峻 飾）、Brother（李泰英 飾）、蘇敏惠（金海娜 飾）和把信（金民 飾）。 Brother 也蒙著面走到他們面前，這時...鄭智安用麥克風表示自己是「協助殺人」的新主人、鄭進灣的侄女。



Brother 把剛剛死在鄭智安手上的李聖祖的頭倒出來給大家看，鄭智安向他們提議：「若各位現在就這樣離開，什麼事都不會發生。巴比倫提出的400萬元懸賞金，我會除以各位的人數，不扣稅並立刻匯款，如果之前與我的往來，各位也能跟我以同樣的方式交易，代碼維持不變。但萬一各位不肯放棄繼續進攻，你們...全都會死在這。」最終他們收起槍消失了。



然後鄭智安到了外面環顧著家裡，卻沒有看到把信和蘇敏惠，面對身旁什麼人都沒有的現實，鄭智安絕望地哭泣。這時「代碼黃色」們來打掃現場，突然有一台計程車開來，鄭進灣拖著傷痕累累的身體下了計程車，鄭智安對與叔叔的再會感到神奇，鄭智安望著鄭智安微微一笑，鄭智安也看著叔叔露出高興的微笑，就這樣結束了...



在最後一集中，貝爾（趙漢善 飾）完全沒有登場、把信和蘇敏惠去哪裡了、鄭進灣是怎麼假死的等都沒有解開，讓觀眾紛紛表示：「結束了嗎？看完傻眼」、「會有第二季吧」、「貝爾呢？怎麼不見了？」、「所以鄭進灣是怎麼假死的」、「還有好多疑問，第二季快點出來吧」、「本來還期待叔叔和貝爾大戰」、「第7集有點多太久了」、「敏慧應該沒有死掉吧」等等。



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