【韓網熱帖】世界最初（也許）因為發了Bubble而道歉的偶像

NCT泰容在SOLO演唱會門票開售前2分鐘發Bubble「今天要不要一個人拍Tik Tok呢」，被粉絲要求閉嘴：「泰容啊安靜點，今天要搶票。 」泰容回復：「啊，原來在搶票，對不起。 」

後來還開直播道歉：「對於購票前2分鐘發Bubble這件事真心道歉。 我因為時差關係忘記這裡晚一小時，對不起。 無可辯解。 搭飛機走最短路徑回來了，但忘記有時差。 對不起（偷瞄+小聲）。 」



韓國網友評論：

1. 該罵kkkk

2. 購票前2分鐘發Bubble真的越線了

3. 確實值得道歉kkk

4. 這時間點真的就算是本命也很煩ᅲᅲkkk

5. 當時我發出尖叫：「泰容啊現在不可以！」kkkk

6. 道歉之後8點整又發Bubble，是不是故意的kkk

7. 他還發了符咒，但八點過後才收到kkk

8. 這次無法為你護航了

9. kkk因為可愛原諒你啦

10. 看起來好像性格很強勢，但講話好綿軟，這反差感是怎樣kkk

11. 哇頭髮超多，不愧是偶像的頭皮

12. 好帥啊，只看到他的臉

出處：https://theqoo.net/hot/3094978648

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