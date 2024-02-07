惠利將主演GL大尺度新劇《善意的競爭》，題材勁爆+內容敏感

歌手兼演員惠利將再次穿上校服。

據韓媒《Star News》獨家報導報導稱，惠利已被選中參演TVING原創系列劇《善意的競爭》。

改編自同名網漫為的《善意的競爭》講述了「瑟琪」在曾是高考出題委員會委員的父親意外去世後，轉學到了首爾名門女子高中，並和學校第一名、風雲人物「在伊」成為了朋友，但隨著彼此的靠近，「在伊」的真面目和死亡的秘密逐漸被揭開，從而引發了一系列懸疑驚悚故事，也是一部關於GL（Girls Love）作品。



劇中，惠利飾演了不僅天生麗質，且還是高智商，才貌兼備的「柳在伊」。 她與曾經受欺負的「禹瑟琪」不同，「在伊」的生活是所有人夢寐以求的。 然而兩人因擁有相似的傷痛而互相懷疑、制約，同時又逐漸被對方吸引......

《善意的競爭》描繪了彷徨的十代青少年的故事，還涉及到嗑藥、自殘、自慰等敏感元素，預計將被定為19禁作品。得知惠利將拍GL作品的消息後，韓國網友也議論紛紛，紛紛表示：「沒想到韓國也會拍GL」、「她居然演GL了」、「這個題材太勁爆了」、「暈，還是19禁」、「超級期待」等。

此外，惠利參演的電影《Victory》上映在即，同時她還在拍攝電影《熱帶夜》中。

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