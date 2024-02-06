申世景復仇心思秒被君主看穿！《魅惑之人》霸道君主曹政奭如何制衡宮內各方勢力！（EP.5 – 6）

[有雷]劇情逐漸走向宮鬥的《魅惑之人》，申世景終於如願成為曹政奭的專屬棋待令，進入只有圍棋高手能進出的映翠亭，雖然曹政奭一語道破申世景是來復仇的，但卻要她拒絕來自宮內各方的示好，必須認定僅有君主是她的後盾。申世景卻暗中聯合了父親遭曹政奭殺害的李新英，打算推翻曹政奭。

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君主李仁（曹政奭飾）廣邀各路好手，只為了徵得棋藝超群的「棋待令」陪他下棋。李仁的啟蒙老師德成君，此時也遭到殺害身亡，各方解讀為君主殺雞儆猴的行動，只因為德成君背後的勢力有大妃的哥哥，也是李仁的舅舅朴慒奐。幸運撿回一命的姜熙秀（申世景飾），特別以「姜濛雨」為名參加了棋待令甄選，當然也立即吸引了李仁的目光。



姜濛雨順利成為棋待令，不過李仁直接面對面問她「分明是為了復仇而來的吧」，兩人對望的氣氛令人幾乎窒息，李仁直接下馬威，說姜濛雨在他認知中是已死之人，要取濛雨的性命易如反掌，他要求濛雨不要受到任何來向她示好的勢力所影響，必須認定她的唯一後盾只有君王李仁一人。李仁對濛雨仍有特別的情感，畢竟離開了濛雨他再也沒有享受過對弈的樂趣。



朝廷內的確蠢蠢欲動，大王大妃也希望能夠拉攏姜濛雨，甚至刻意選在李仁出宮時，透過可憐無反擊能力的中殿來召見濛雨，不過李仁竟然隨即回宮，濛雨也對此狀況早有準備，甚至還教中殿如何行動才能避免遭到李仁的責備。不過李仁非常清楚這些勢力的角力，也不斷確認濛雨的行動，再度強調他是濛雨唯一的後盾。



濛雨當然不會忘了自己進宮的目的，她找上了知道她真正身分的金慏夏（李新英飾），希望能夠聯手一起除掉李仁，金慏夏雖然一開始不太願意讓濛雨捲入這樣危險的行動中，但最終還是決定雨濛聯手，金慏夏緊緊擁抱著濛雨，卻被迎面走來的李仁看見了……



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