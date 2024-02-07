【韩网热帖】世界最初（也许）因为发了Bubble而道歉的偶像

NCT泰容在SOLO演唱会门票开售前2分钟发Bubble「今天要不要一个人拍Tik Tok呢」，被粉丝要求闭嘴：「泰容啊安静点，今天要抢票。 」泰容回复：「啊，原来在抢票，对不起。 」

后来还开直播道歉：「对於购票前2分钟发Bubble这件事真心道歉。 我因为时差关系忘记这里晚一小时，对不起。 无可辩解。 搭飞机走最短路径回来了，但忘记有时差。 对不起（偷瞄+小声）。 」



韩国网友评论：

1. 该骂kkkk

2. 购票前2分钟发Bubble真的越线了

3. 确实值得道歉kkk

4. 这时间点真的就算是本命也很烦ᅲᅲkkk

5. 当时我发出尖叫：「泰容啊现在不可以！」kkkk

6. 道歉之后8点整又发Bubble，是不是故意的kkk

7. 他还发了符咒，但八点过后才收到kkk

8. 这次无法为你护航了

9. kkk因为可爱原谅你啦

10. 看起来好像性格很强势，但讲话好绵软，这反差感是怎样kkk

11. 哇头发超多，不愧是偶像的头皮

12. 好帅啊，只看到他的脸

出处：https://theqoo.net/hot/3094978648

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