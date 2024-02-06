申世景复仇心思秒被君主看穿！《魅惑之人》霸道君主曹政奭如何制衡宫内各方势力！（EP.5 – 6）

[有雷]剧情逐渐走向宫斗的《魅惑之人》，申世景终於如愿成为曹政奭的专属棋待令，进入只有围棋高手能进出的映翠亭，虽然曹政奭一语道破申世景是来复仇的，但却要她拒绝来自宫内各方的示好，必须认定仅有君主是她的后盾。申世景却暗中联合了父亲遭曹政奭杀害的李新英，打算推翻曹政奭。

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君主李仁（曹政奭饰）广邀各路好手，只为了徵得棋艺超群的「棋待令」陪他下棋。李仁的启蒙老师德成君，此时也遭到杀害身亡，各方解读为君主杀鸡儆猴的行动，只因为德成君背后的势力有大妃的哥哥，也是李仁的舅舅朴慒奂。幸运捡回一命的姜熙秀（申世景饰），特别以「姜蒙雨」为名参加了棋待令甄选，当然也立即吸引了李仁的目光。



姜蒙雨顺利成为棋待令，不过李仁直接面对面问她「分明是为了复仇而来的吧」，两人对望的气氛令人几乎窒息，李仁直接下马威，说姜蒙雨在他认知中是已死之人，要取蒙雨的性命易如反掌，他要求蒙雨不要受到任何来向她示好的势力所影响，必须认定她的唯一后盾只有君王李仁一人。李仁对蒙雨仍有特别的情感，毕竟离开了蒙雨他再也没有享受过对弈的乐趣。



朝廷内的确蠢蠢欲动，大王大妃也希望能够拉拢姜蒙雨，甚至刻意选在李仁出宫时，透过可怜无反击能力的中殿来召见蒙雨，不过李仁竟然随即回宫，蒙雨也对此状况早有准备，甚至还教中殿如何行动才能避免遭到李仁的责备。不过李仁非常清楚这些势力的角力，也不断确认蒙雨的行动，再度强调他是蒙雨唯一的后盾。



蒙雨当然不会忘了自己进宫的目的，她找上了知道她真正身分的金慏夏（李新英饰），希望能够联手一起除掉李仁，金慏夏虽然一开始不太愿意让蒙雨卷入这样危险的行动中，但最终还是决定雨蒙联手，金慏夏紧紧拥抱著蒙雨，却被迎面走来的李仁看见了……



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