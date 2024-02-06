劉在錫和全道嬿到底熟不熟？《Running Man》熱情呼喚全道嬿，收到回訊心涼一半XD

「大神」劉在錫和「坎城影后」全道嬿曾是首爾藝術大學同學，同為放送演藝學系但不同班，兩個人曾罕見在綜藝節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》同框暢聊，未來也有機會一同出現《Running Man》？

先回顧《劉QUIZ ON THE BLOCK》劉在錫與全道嬿的同框，由於全道嬿曾在受訪回應記者「和劉在錫不熟」，劉在錫當場也詢問她為何那麼回答，想不到全道嬿不假思索回應：「我們那時候真的很熟嗎？」但劉在錫挖出了很多兩人過往緣分，像是全道嬿曾搶他的辣炒年糕吃、去過他出道的節目捧場，不過全道嬿回應不記得吃了他的辣炒年糕，還說只是學長姐邀約就去了節目，學長姐事先都說劉在錫很好笑其實不然……劉在錫想回擊卻反倒中更多槍，兩人你來我往鬥嘴相當爆笑。



4日播出的最新一集《Running Man》正巧來到了首爾藝大附近，池錫辰便問劉在錫：「全道嬿是你朋友吧？」劉在錫答是，其他人也開始講述自己和全道嬿的緣分，例如Haha說自己是真粉絲，金鍾國說自己表姐是全道嬿高中好友，而宋智孝有全道嬿電話。正當劉在錫開始策畫未來如何邀約全道嬿時，Haha和智孝錄起了影像訊息，每個人都對全道嬿講了一段話，劉在錫還強調就空兩小時給他們也好。



▼《Running Man》也回顧了全道嬿出現在劉在錫出道節目的畫面



全道嬿不久真的回覆了！文字寫下：「顆顆顆顆顆顆，感謝充滿朝氣的新年問候，今年大家都要健康，期待活躍的活動♥」聽完這段話，「真粉」哈哈鬧彆扭了：「什麼啊？隨便回了！隨便回了！」更提議乾脆每週都傳訊息給全道嬿，劉在錫也同意：「我們每次錄影就問：『道嬿啊，這週過得怎麼樣？』沒有這樣的誠意真的不行，在這激烈的時代如何活下去？」



後續Haha還念念不忘全道嬿、期待全道嬿的到來，不過倒是先迎來前成員李光洙了，劉在錫久違打給李光洙逗他「怎麼沒來錄影」，李光洙無言的反應讓大家都很滿意，大家還趁機嘲笑在另檔節目《種豆得豆》的他，並請他偶爾回來30分鐘也好，最後他應要求吶喊招牌「在錫哥──在錫哥──」笑翻全場。（延伸閱讀：全昭旻退出《Running Man》3個月節目組還未找到新成員！辛叡恩獲成員支持，李光洙突然被公開「召喚」‎）



看完此集，觀眾都很期待全道嬿哪天真的出演啊！或許李光洙也可以偶爾回歸？

▼相關影片（《Running Man》全道嬿相關內容在完整節目21:56、35:32附近，李光洙在46:58附近，台灣觀眾可於iQIYI或friDay影因受看）



송지효랑 전도연 어케 아는데;

빨리 둘이 같작해라

심장 두근거림 미친 pic.twitter.com/p3vE0iCczv — 므융 (@772_0805) February 4, 2024

겁나 의무적인 답장 개웃겨ㅠㅋㅋㅋㅋㅋㅋ

근데 그냥 ㅠ 아줌마가 ㅋㅋㅋㅋ 쓴다는 것부터가

좋아서 이마 깨



전도연 런닝맨 나와라 pic.twitter.com/CewZuFzoHV — 므융 (@772_0805) February 4, 2024

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