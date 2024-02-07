周元&權娜拉《夜限照相館》定檔3月11日！夜半專拍「鬼客」

周元和權娜拉攜手主演的新劇《夜限照相馆》將於3月11日開播。

ENA表示：「2024年首部週一周二劇集《夜限照相館》將於3月11日晚上10點播出。 」

《夜限照相館》改編自同名小說，由《又，吳海英》《愛上變身情人》（Beauty Inside）《戀慕》的導演宋賢旭執導，小說原作者金怡朗執筆劇本，講述只為逝者存在的鬼客專門照相館的刻薄攝影師和熱血的律師與陰森森的夜客們來往於生死之間驚險又奇妙的故事。



《夜限照相館》也是ENA頻道上首次推出的月火劇。 ENA節目部表示：「多虧了2023年觀眾們對ENA劇集所給予的熱愛，ENA頻道得以確立為『劇集之家』。 在2024年，我們將通過月火劇10點檔，穩定地推出精心挑選、完善度高的劇集，努力成為引領韓劇熱潮的頻道。 」

Tracy@KSD / 非得本站書面同意 請勿抄襲、轉載、改寫或引述本站內容。如有違者，本站將予以追究

相關新聞