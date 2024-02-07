《金字塔遊戲》公開海報&預告片：張員瑛親姐張多雅「白切黑」雙面人設很帶感

超人氣女團IVE成員張員瑛姊姊張多雅主演的電視劇《金字塔遊戲》將於2月底正式上檔。

日前，TVING方面就公開了《金字塔遊戲》的主海報和宣傳片，一場圍繞校園暴力展開的血腥故事即將上演。

公開的海報中，5名女生坐在教室中，姿勢各有不同，最前排的女生跪坐在地上，暗示著她在班級里「低下」的地位。 張多雅則高傲地坐在講台上，翹著二郎腿，如同女王一般，也暗示著她是整個班級的「主導者」。



新預告片則以每個月最後一個週五的投票活動展開，同班同學們要通過投票選出一名F級學生，而她將成為眾人欺負、霸凌的對象。



《金字塔遊戲》改編自同名熱門網漫，以白燕女子高中為背景，講述了通過人氣投票各自被評定為級別，如果獲得F級別，將會成為校園霸凌合法受害者。 在這裡她們既是受害者，也是加害者、旁觀者，眾人逐漸變得更加暴力。張多雅在劇中飾演主角之一的白夏琳，是名列前茅的學生，也是人氣投票中獨一無二的 A 級人物，因高顏值和富家小姐身份有了公主外號，雖然表面上看起來親切可人，實則內心陰暗，很會利用別人的心理來達成自己的目的。張多雅將如何演繹具有相反性格的雙面角色，同時一出道就擔任主演，能否駕馭角色，一切都讓觀眾們很期待。



此外，《金字塔遊戲》將於2月29日正式開播。

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